Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Sokkot kapnak a magyar vásárlók, ha megtudják, hol vásároltak: erre senki sem készítette fel őket
A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz. Az incidens során e-mail-címek és egyéb elérhetőségek szivárogtak ki, de bankkártyaadatok nem kerültek veszélybe - írta meg a Blikk.
A spanyol divatmárka tájékoztatása szerint az adatvédelmi incidens során egy külső marketingpartnerük engedély nélkül jutott hozzá bizonyos ügyfél-információkhoz.
"A kiszivárgott információk a marketingkampányokban használt személyes elérhetőségekre korlátozódnak: keresztnév, ország, irányítószám, e-mail-cím és telefonszám" – közölte a Mango hivatalos nyilatkozatában.
A vállalat hangsúlyozta, hogy amint tudomást szereztek a biztonsági résről, haladéktalanul életbe léptették valamennyi biztonsági protokolljukat, valamint értesítették az Adatvédelmi Ügynökséget és az illetékes hatóságokat.
A Mango közleményében kiemelte, hogy az értesítést elővigyázatossági okokból tették közzé. Egyúttal felhívták vásárlóik figyelmét, hogy legyenek körültekintőek minden gyanús kommunikációval szemben, és fokozott óvatossággal kezeljék a szokatlan kéréseket tartalmazó e-maileket vagy telefonhívásokat.
Az elkövetkezendő évek jelentős kihívása lehet a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése.
33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna.
Kedden Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
Egyre súlyosabb méreteket ölt a „szőlővész”: az aranyszínű sárgaság már 17 hazai borvidéken pusztít.
A 62 éves szlovákiai magyar milliárdos a jövőben saját vállalkozásaira kíván összpontosítani.
Meghirdették az orosházi üveggyár épületeit az amerikai tulajdonosok. Ezzel úgy tűnik, végleg befellegzett a nagymúltú gyárnak.
A Samsung 2023 végén szerzett környezethasználati engedélyt, amit a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott a bíróságon.
Ma már egyre gyakrabban kerülnek célkeresztbe a gyárak, és a kritikus infrastruktúra.
Mi a klímavédelmi felügyeleti díj, kinek kell befizetnie? Mennyi a klímavédelmi felügyeleti díj összege, miért történt változás és mikor van a felügyeleti díj befizetési határidő?
Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról.
Ügyvédi szakértő segítségével jártunk utána, hogy milyen kiadásokra kell számítani, és hogyan lehet minimalizálni a költségeket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary éles kritikával illette a Wizz Air üzleti modelljét.
A Telekom hálózat korszerűsítést végez több településen, ami miatt az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.
A mesterséges intelligencia 2025-ben már nem csupán jövőkutatók kedvenc témája, hanem a mindennapi vállalkozói működés szerves része.
Az Otthon Start nemcsak a lakáspiacot, hanem az építőipart is felpezsdítette.
2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.