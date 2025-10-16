Sokkot kapnak a magyar vásárlók, ha megtudják, hol vásároltak: erre senki sem készítette fel őket

A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz. Az incidens során e-mail-címek és egyéb elérhetőségek szivárogtak ki, de bankkártyaadatok nem kerültek veszélybe - írta meg a Blikk.

A spanyol divatmárka tájékoztatása szerint az adatvédelmi incidens során egy külső marketingpartnerük engedély nélkül jutott hozzá bizonyos ügyfél-információkhoz.

"A kiszivárgott információk a marketingkampányokban használt személyes elérhetőségekre korlátozódnak: keresztnév, ország, irányítószám, e-mail-cím és telefonszám" – közölte a Mango hivatalos nyilatkozatában.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.

A vállalat hangsúlyozta, hogy amint tudomást szereztek a biztonsági résről, haladéktalanul életbe léptették valamennyi biztonsági protokolljukat, valamint értesítették az Adatvédelmi Ügynökséget és az illetékes hatóságokat.

A Mango közleményében kiemelte, hogy az értesítést elővigyázatossági okokból tették közzé. Egyúttal felhívták vásárlóik figyelmét, hogy legyenek körültekintőek minden gyanús kommunikációval szemben, és fokozott óvatossággal kezeljék a szokatlan kéréseket tartalmazó e-maileket vagy telefonhívásokat.