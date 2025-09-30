A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Gigasztrájk jön ezen a repülőtéren: minden induló járatot törölnek, az érkezőket is érinti
Október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt - közölte kedden a légikikötő vezetése. A tájékoztatás szerint a munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkoz, ezért valamennyi induló járatot törölnek, és egyes érkező gépeket is érinthet az akció.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról. A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen. A repülőtér közleménye szerint ez lesz a hatodik olyan országos megmozdulás, amely jelentős fennakadást okoz a forgalmában.
A sztrájk hátterében az áll, hogy Bart De Wever szövetségi miniszterelnök júliusban bejelentette az "évszázad legnagyobb" szociális és gazdasági reformját, amely többek között a nyugdíjrendszer és a munkanélküli ellátások szigorítását foglalja magában. A szakszervezetek szerint a kormány ezzel "szétzilálta a szociális biztonságot és a jövő kilátásait".
De Wever kedden - február óta először - ismét tárgyalt a szakszervezetekkel és a munkaadói érdekképviseletekkel a szociális kérdésekről és a költségvetésről. A szakszervezetek üdvözölték a konzultációt, ugyanakkor rendszeresebb párbeszédet sürgettek, különösen a nyugdíj- és munkanélküliek ellátásával összefüggő reformok kapcsán.
Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.