2025. szeptember 30. kedd Jeromos
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brüsszel, Belgium â szeptember 04, 2025: A Tunisair és a Rwandair repülőgépei a brüsszeli repülőtéren egy napsütéses napon.
Utazás

Gigasztrájk jön ezen a repülőtéren: minden induló járatot törölnek, az érkezőket is érinti

MTI
2025. szeptember 30. 20:16

Október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt - közölte kedden a légikikötő vezetése. A tájékoztatás szerint a munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkoz, ezért valamennyi induló járatot törölnek, és egyes érkező gépeket is érinthet az akció. 

Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról. A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen. A repülőtér közleménye szerint ez lesz a hatodik olyan országos megmozdulás, amely jelentős fennakadást okoz a forgalmában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sztrájk hátterében az áll, hogy Bart De Wever szövetségi miniszterelnök júliusban bejelentette az "évszázad legnagyobb" szociális és gazdasági reformját, amely többek között a nyugdíjrendszer és a munkanélküli ellátások szigorítását foglalja magában. A szakszervezetek szerint a kormány ezzel "szétzilálta a szociális biztonságot és a jövő kilátásait".

De Wever kedden - február óta először - ismét tárgyalt a szakszervezetekkel és a munkaadói érdekképviseletekkel a szociális kérdésekről és a költségvetésről. A szakszervezetek üdvözölték a konzultációt, ugyanakkor rendszeresebb párbeszédet sürgettek, különösen a nyugdíj- és munkanélküliek ellátásával összefüggő reformok kapcsán.

Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták
EZ IS ÉRDEKELHET
Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #sztrájk #légitársaság #szakszervezet #október #nyugdíjrendszer #repülőtér #brüsszel #munkabeszüntetés #járattörlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:16
20:04
19:44
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
2 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
2 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 18:59
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 18:03
Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 20:27
Ilyen előleget igényelhet most sok magyar: nem jár mindenkinek