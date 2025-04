Vérengzés a tőzsdén: itt a jóslat, brutális nyár elé néz Donald Trump - hogy éljük ezt túl?

Hétfő reggel csökkenéssel indítottak az amerikai részvényindex-határidős jegyzések, miután a Wall Street újabb negatív hetet zárt - adta hírül a CNBC.

Az S&P 500 határidős indexe 0,79%-kal, a Nasdaq-100 határidős indexe 0,82%-kal gyengült, míg a Dow Jones Ipari Átlaghoz kötött határidős index is visszaesett 318 ponttal, vagyis 0,81%-kal.

Az elmozdulások azt követően érkeztek, hogy mindhárom fő részvényindex a mögöttünk álló négy hét során harmadszor zárt mínuszban heti szinten. Bár az S&P 500 csütörtökön emelkedéssel zárta a kereskedést, a rövidített ünnepi héten összességében mégis 1,5%-os veszteséget szenvedett el. A Dow Jones Ipari Átlag és a Nasdaq Composite már harmadik egymást követő kereskedési napjukat fejezték be veszteséggel, így a négynapos hét során több mint 2%-kal csökkentek. Az amerikai részvénypiacok pénteken zárva tartottak a nagypénteki ünnep miatt.

A Dow Jones csütörtöki gyenge teljesítményéhez jelentősen hozzájárult a UnitedHealth részvényeinek zuhanása. A biztosítópapír több mint 22%-kal esett, miután a vállalat csökkentette egész évre vonatkozó előrejelzését, és gyenge negyedéves eredményeket tett közzé.

A piacot tovább terhelte az Nvidia részvényeinek közel 3%-os csütörtöki esése is, ami egy nappal korábbi 7%-os zuhanását követte. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések egyik kedvence kedden jelentette be, hogy várhatóan körülbelül 5,5 milliárd dolláros egyszeri veszteséget kell elszámolnia, mivel korlátozásokat vezettek be a H20 grafikus processzorainak Kínába és más piacokra történő exportjára vonatkozóan.

Mindeközben továbbra is fokozott piaci aggodalom övezi Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokat. A hétvégén Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke a CBS-nek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a vámok miatt az amerikai gazdasági aktivitás akár már nyárra visszaeshet. Korábban Jerome Powell, a Fed elnöke is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az elnöki vámintézkedések nehezíthetik a jegybank dolgát az infláció kordában tartásában és a gazdasági növekedés ösztönzésében.

Bár továbbra is bizonytalanság uralja a piacokat, néhány elemző szerint a legrosszabb már mögöttünk lehet. Mike Dickson, a Horizon Investments kutatási és kvantitatív stratégiákért felelős vezetője szerint a korábban tapasztalt „állandósult” szélsőséges piaci kilengések gyakorisága már csökkenhet, még ha a volatilitás meg is marad.

„A folytatódó bizonytalanság továbbra is gátat szabhat a részvénypiaci értékeltségeknek, és nyomás alatt tarthatja a befektetőket, amíg nem válik egyértelműbbé a helyzet. Bár a vámügy továbbra is változó, úgy véljük, hogy a közelmúltban tapasztalt napi és heti 10%-os mértékű ingadozások időszakát már magunk mögött hagytuk” – nyilatkozta.

A befektetők most egy kiemelten fontos eredményközlési hét előtt állnak, mivel több mint 100 S&P 500 vállalat teszi közzé negyedéves jelentését a következő napokban, köztük a „Magnificent Seven” technológiai nagyágyúk közül az Alphabet és a Tesla, valamint olyan ipari óriások, mint a Boeing.