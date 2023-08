Lerántottuk a leplet az Ecom Testvérek gigabizniszéről: átverés vagy az évszázad üzlete?

Az internetes kereskedés, az e-commerce széleskörben való elterjedése gyökeresen megváltoztatta a sikeres vállalkozókról alkotott képet. Amíg korábban egy kereskedői vállalkozásnak elengedhetetlen részei voltak az üzlethelység, a raktár, a szállítóeszközök, és nem utolsó sorban az alkalmazottak, addig a dropshipping korában elég lehet egy laptop. És ráadásul könnyen elérhető az “idő, lokáció, és pénzügyi szabadság”, legalábbis ezt állítják az Ecom Testvérek, akiknek a videóival tele vannak a közösségi és videomegosztó oldalak. De mi is az a dropshipping, és vajon mi a valóság a 18 éves kor alatt jött vállalkozói siker mögött? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a CashTag, a Pénzcentrum vlogjának új része.

Az Ecom Testvérek saját elmondásuk szerint 3 éve, tehát 15-16 évesen kezdtek bele az online kereskedésbe, és mostanra olyan elképesztő magasságokig építették a vállalkozásukat, hogy ők leginkább már csak megosztani szeretnék ezt a tudást más fiatalokkal is. Nem rejtik véka alá a vagyonukat, és az életmódjukra talán a fényűző a legjobb kifejezés, legalábbis a videóikban szinte mindig csak ez az üzenet.

Ha viszont jobban a dolgok mögé nézünk, azt látjuk, videóik kommentelői egyértelműen két táborra szakadnak. Egyrészük elismerően nyilatkozik a fiatalok sikereiről, még mások felhúzzák a szemöldöküket, mikor az egyik Ecom tesó a Balin bérelt medencés háza előtt áll, vagy luxus hotelekből, egzotikus tengerpartokról posztol. Persze vannak olyanok is, akik egyértelműen csalás kiáltanak, pedig maga a dropshipping nem mondható újkeletű üzleti formának. De akkor mi is ez valójában?

A dropshipping esetében a kereskedő nem rendelkezik saját árukészlettel, és nincsenek állandó kiszállítói partnerei. Olyan kereskedelmi modellről beszélünk, ahol az eladó csak promotálja, hirdeti a termékeket, amit majd a gyártó vagy disztribútor közvetlen küld el a vásárló részére. Jó példa az Ali babára épülő dropshipping, amikor a vállakózó létrehoz egy webshopot, kinéz egy terméket, amit berendel az Ali babáról, majd ezt elkezdi a saját shopjában promózni, és eladni

- magyarázta a CashTag videójában Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezető igazgatója. Persze mindehez szükség van egy úgynevezett agent-re, azaz ügynökre, aki a gyártás közelében, jellemzően Kínában intézi az ügyeket. Jó agentet találni, vonzó webshopot létrehozni, és mindig az éppen trendi termékekre célozni nem könnyű. Az Ecom Testvérek tanfolyama pontosan ezt a tudást szeretné átadni az érdeklődöknek.

Ahogy ők fogalmaztak egy videójukban, ezeket a trükköket és módszereket mindenki megtalálja az interneten, de kevesen tudják igazán jól csinálni, és mivel ők már kiépült kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és átmentek az ilyenkor szokásos buktákon is, lényegesen lerövidítik a sikerhez vezető utat. Mindezt nem teszik éppen olcsón, az 5 részből álló tanfolyam díja 1500 euró, ami augusztus 23-i középárfolyamon számolva mintegy 575 000 forint. Ezt onnan tudjuk, hogy Pitner Gábor, a CashTag műsorvezetője jelentkezett a tanfolyamra, és meg is történt az első beszélgetés, amin bemutatásra került a képzési program.

A képzési program első hangzásra jól kitalált, tartalmaz több előrehaladási lépcsőfokot, mentort, de egyéb más olyan segédleteket is, amik segíthetnek eligazodni a dropshipping világában. Ezzel együtt azért a jelentkezés során többféle misztikum is körüllengi a tesókat, akiknek igazából még az igazi nevét sem lehet tudni. De nagyon nincsenek kirakat elé téve a cégeik sem, amik a világ más-más országaiban vannak bejegyezve.

Perényi András véleménye szerint, amit ők, azaz a testvérek csinálnak, „azt nyilvánvalóan nem csinálnák ennyi ideig, ha nem lenne nyereséges, meg nem tudnák eladni a tanfolyamuk. Illetve nagyon sok negatív komment lenne róluk, ha nem működne az a stratégia, amit csinálnak.” A cégalapító ugyanakkor elmondta azt is, az interneten bármi megtörténhet, akár csalás is lehet minden. Ezért szerinte, hogyha valaki bármilyen tanfolyamra is szeretne jelentkezni, az nagyon alaposan nézzen utána annak a bizonyos tanfolyamnak, mennyire jó, hasznos is valójában.

Csak pénz és más semmi

Ahogy a bevezetőnkben írtuk, a testvéreik videó szinte kivétel nélkül a színpompás fényűző életet/életüket mutatják be. Nevezzük ezt most flexelésnek, ami nem más, mint a vagyonnal, a sikerrel való kérkedés, ami egyáltalán nem újdonság a közösségi oldalakon. Főleg a TikTokon, ahol az Ecom Testvérek videoihoz kísértetiesen hasonló külföldi videók ezreit találhatjuk meg. A jelenségről Dr. Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékánek docense azt mondta:

Ezt a jelenséget nehéz megérteni anélkül, hogy az ember értené, az általuk használt videós platformok milyen alapelvek mentén működnek. A közösségi oldalakon régóta jelen van a “richlife” és a “highlife” hashtag, tehát van egy olyan tartalom típus, ami kifejezetten az élet gazdag oldalát reprezentálja, és sokak által vágyott életformát jelenít meg. Mindezt már-már szemtelenül fiatal felhasználókra építve. És azt látni kell, hogy ez sokak számára egy vágyott életforma.

Bokor Tamás arról is beszélt a videóban, igen ritka együttállás az, amikor relatív kevés kockázattal, kevés munkával óriási pénzeket szakítsanak emberek. Úgy vélekedett, „általában ez a pár paraméter együtt nem szokott összeállni. Tehát ha csalás, ha csalásról beszélünk, ott tud lelepleződni, hogy gyanús kéne legyen egy ilyen könnyű üzenet. Azaz egyáltalán nem biztos, hogy a való életben ez ennyire könnyen meg tud valósulni.”

De hogy akkor mi az igazság a fivérek mögött, miből áll pontosan a tanfolyamuk, és hogyan vélekednek magáról a jelenségről a téma szakérői, mind-mind kiderült a CashTag legújabb részéből: