Most bárki fillérekért lecsaphat Magyarország egyik legnagyobb kincsére: érdemes sietni, hamar elkapkodják

Bár a 20 ezer magyar méhész 1,2 millió méhcsaládja évente 25 ezer tonna mézet termel, Magyarországon az egy főre jutó mézfogyasztás mindössze 1 kg/év. Eközben az import mézszerű termékek alacsony áraikkal mézpiaci válságot okoznak hazánkban. Pedig nagyon kedvező árfekvésben kiváló magyar mézhez is hozzájuthatunk, sőt egy hartai termelőnél most akár egy, vagy több kaptárt is örökbe lehet fogadni, amivel a vásárló nem csak az éves mézellátását biztosíthatja, de betekintést is nyerhet a mézkészítés teljes folyamatába, a beporzástól a pergetésig.

