Befellegzett a magyarok kedvenc sörfőzdéjének? Lehetetlen lépést tartani a nagyokkal

Bár a 2022-es év az összes korábbi évhez hasonlóan felülmúlta a Mad Scientist bevételét, a tavalyi év végi alapanyag-, és energiaáremelkedéssel nem tudott már mit kezdeni a sörfőzde sem mentálisan, sem üzletileg.

A MadScientist új blogbejegyzésében beszél arról, hogy a múltévvégi alapanyag-, és energiaáremelkedés mentálisan és üzletileg is megviselte a céget. Az ipartelep ugyanis, ahol működnek ugyanis 2023 elején lekötötte magas áron az áramot egész évre, így annak ellenére is, hogy azóta csökkentek az energiaárak ez idén már így fog maradni. Emellett az alapanyagokterén bár csak egy változás volt, az hatalmas: jön a betétdíj, ami mellett a nyolcszorosára növekedett a termékdíj is.

Azaz míg régen 20 forint körül megvolt egy üveges doboz, amihez a címke 5-10 forintba került 2024-től mindez körülbelül 200 forintba fog kerülni. Tehát szinte lehetetlenség a megnövekedett számokhoz igazítani a termelést és az értékesítést, így megtörtént a sörfőzde elmúlt időszakának legsötétebb napja: mindenki fizetését és munkaidejét a felére kellett csökkenteni, hogy át lehessen vészelni ezt az időszakot.

Amikor pedig végre elkezdtek kimászni a mélyvízből a hatóság visszavonta a cég engedélyét. Kezdhették újra, a legelejétől. A szerencséjük az volt, hogy a NAV segített nekik, így 3 héten belül újra tudott indulni a cég. Azonban egy ekkora méretű sörfőzdének hatalmas kiesés, így az elmondottak alapján továbbra is küzdenek azért, hogy fenntudják tartani magukat.