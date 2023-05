Megszűnik a Norbi Update? Mindent kitálalt a bírság után Schobert Norbi

A fitnessguru szerint nagyon nehéz olvasni egy hétvégén keresztül, hogy 25-30 év munkáját a médiumok hazugnak nevezik.

Mint ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, padlóra küldte Schobert Norbit a 40 millió forintos büntetés, amit a fogyasztók megtévesztése miatt szabott ki cégére a Gazdasági Versenyhivatal. Schobert Norbi a Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben is reagált a vizsgálat és a bírság hírére: ebben többek között kifejtette, hogy véleménye szerint példát statuálnak vele, saját pénzén végzett többször is klinikai vizsgálatokat az általa forgalmazott termékek hatékonyságával kapcsolatban.

A mai nap folyamán további részleteket is elárult, és a naphire.hu-nak arra a kérdésére is válaszolt, mi lesz az Update-tel.

A gyógyszer-lobbinak az az érdeke, hogy minden gyógyszer összetétele levédhető legyen és ne legyen verseny. És minden állampolgár bemehet a gyógyszertárba, elkölthet havi 100 ezer forintot gyógyszerre, maximum az állam fizeti helyette. Nem vagyok gyógyszerellenes, de egy jobb világot akartam csinálni - sikerült is egyébként. De itt a vége!

Azt tudjuk, hogy az Update-termék mit okoz, mert volt három klinikai vizsgálata. Mégis megbüntettek miatta. Nem tudom, hogy miért pont Schobert Norbit kellett kioffolni!? De nincs problémám, nem akarom magam sajnáltatni, de itt a vége. Mást fogok csinálni.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a birodalommal, Schobert Norbi azt válaszolta, az Update az lesz tovább! Nem ő fogja vinni, nem is ő fogja kommunikálni.

Én majd keresek magamnak más elfoglaltságot. Tényleg.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA