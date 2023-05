Padlóra került Schobert Norbi: Eddig bírtam, visszavonulok!

Visszavonul Schobert Norbi miután a GVH 40 millió forintra büntette cégét, mert megtévesztették a fogyasztókat. A fitnesszguru szerint a korábban is indult hasonló vizsgálat a vállalkozása ellen, de akkor a saját klinikai vizsgálatainak eredményeit bemutatva elálltak a büntetéstől.

Padlóra küldte Schobert Norbit a 40 millió forintos büntetés, amit a fogyasztók megtévesztése miatt szabott ki cégére a Gazdasági Versenyhivatal - erről a fitnesszguru a Blikknek nyilatkozott a hír megjelenése után.

Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszer

- mondta. Hozzátette, nyilván feljelentette valaki, azért jött a vizsgálat.

Schobert Norbi a Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben is reagált a vizsgálat és a bírság hírére: ebben többek között kifejtette, hogy véleménye szerint példát statuálnak vele, saját pénzén végzett többször is klinikai vizsgálatokat az általa forgalmazott termékek hatékonyságával kapcsolatban.

Elfogadni egy csökkentett bírságot, vagy elismerni nem ugyanaz

- írta a posztban. Emlékeztetett, tíz éve és öt éve is indult ilyen vizsgálat a GVH részéről, ám akkor a klinikai vizsgálatok eredményét bemutatva elálltak a büntetéstől. Az Európai Uniós jogszabályok azonban változtak, ezért nem lehet semmiféle olyan terméknek élettani hatást tulajdonítani, ami nem gyógyszer - tette hozzá.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA