Durván kiosztotta a fiatal vállalkozót Moldován András: Mars ki innen!

A Cápák között című üzleti showműsor ötödik évada véget ért, de az utolsó, 13. részben még öt izgalmas vállalkozás bemutatkozott - túl sok befektetés azonban nem volt. Ennek ellenére születtek meglepetések: Balogh Petya például a mentorálását ajánlotta fel egy fiatalembernek teljesen ingyen, pénzt azonban nem adott neki. A Pénzcentrum segítségével most felidézhetjük a legizgalmasabb pillanatokat.

Az RTL-en futó üzleti showműsor ötödik évadának utolsó részében öt bátor vállalkozó állt a Cápák, azaz a befektetők elé, hogy pénzt kérjenek. Nem sokan jártak közülük sikerrel. Mutatjuk a pitcheket és a Cápák reakcióit is.

Oktatás vagy küldetés?

Magyarországon évente 26-27 ezer ember hal meg hirtelen szívleállás következtében, nekik egy részét feltehetően meg lehetne menteni. Dr. Márkus Dávid, a 27 éves mentőorvos cége, az SOS Elsősegély ezrekből farag életmentésre felkészült, bátor embert, akik éles helyzetben meg tudják és meg is merik menteni embertársainak életét. Elsősegélyt oktatnak e-learning platformjukon keresztül, valamint személyes képzésen is.

A vállalkozás évről évre jobban teljesít, tavaly a bevételeik elérték a 20 millió forintot, ennek fele volt a profit. 5 millió forintért érkezett 5 százalékos részesedésért cserébe.

Egy évben nagyjából 3 ezren tanulnak nálnk, a személyes képzés volumene negyede az online-nak - sorolta a számokat. Dávid ideje nagy részében mentőzik, vállalkozása mostanra gyakorlatilag önjáró lett. Balogh Petya szerint ez inkább küldetés, mint üzlet, és ahhoz, hogy ebből igazán nagy cég és értelmezhető vállalkozás legyen, annak érdekében pont azt kellene abbahagynia, ami a hivatása, ami élteti őt. Ám annyira nemesnek érezte a küldetés, hogy felajánlott a mentorálását, de be nem fektetett. Tomán Szabina 2,5 százalékot ajánlott fel 10 százalékért – ami egy fél ajánlat, és Lakatos István be is szállt mellé a másik felével, Dávid azonban nem fogadta el az ajánlatot.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Első a biztonság

Varga András a közúti közlekedést szeretné biztonságossá tenni, mindent feladott azért, hogy megvalósítsa a terveit. Közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és egy szoftverrendszert hozott a Cápáknak, mellyel az emberi hibából bekövetkező balesetek nagy részét szeretné megszüntetni. A csomagnak 5 része van, melynek számos elme ismert, például az arcfelismerő kamera, egy központi kijelzőrendszer, vagy például a radar, ám a háttérben működik egy szoftverrendszer.

A teljes csomag 800 euróba kerül, a szoftver havidíja 10 euró, és másfél hónap alatt több mint 100 felhasználójuk lett. A jövőben szeretnének egy új applikációval megjelenni, ehhez 150 millió forintra lenne szükségük, ezért cserébe 30 százalékot ajánlott fel.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Mint kiderült, Varga András sofőr volt, több mint 3 millió kilométert tett már meg, és 10 évig mentőzött. Az ott szerzett tragikus tapasztalatai indították el ezen az úton: megfogadta, hogy tesz valamit annak érdekében, hogy kevesebben haljanak meg értelmetlenül. Moldován András úgy látta, András inkább megszállott, sem mint elkötelezett, és ő nem hisz az időugrásban:

Attól, hogy valaki levezetett 3 millió kilométert életében, még nem lesz egy 500 millió forintot érő cégnek az ügyvezetője. Az egy folyamat, míg eljut oda az ember, hogy tud kezelni egy ilyen nagy vállalkozást. Én nem hiszek ebben.

Balogh Levente elismerte, hogy erre a termékre nagy szükség van, és ha majd működni fog, nagyszerű lesz, de kiszállt, és sorra a többiek is.

Vakarógép

Varró Zoltán és felesége Bán Beatrix szenvedélyes lovasok, termékük a lovak napi ápolásában nyújt hatalmas segítséget: elektromos lóápoló és masszírozó készülékükkel a lovak ápolása egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz. Nemzetközi piacra szeretnék dobni a terméket, ehhez volt szükségük segítségre, de itthon is folytatnák a népszerűsítését. 10 millió forintért 10 százalékot ajánlottak fel.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Mint arról beszámoltak, 2022-ben 4,5 forintos árbevételt értek el, 60 darabot adtak el belőle. Az ára bruttó 100 ezer forint, a termék önköltsége 36 ezer forint. A kivitelezés nagyon tetszett a befektetőknek, dizájnban, funkcionalitásban véleményük szerint profi módon van megcsinálva. Balogh Leventét lenyűgözte a vakaró:

Nem tudom, hogy ti ennyire tehetségesek vagytok, vagy varázslók, de ez a termék hibátlan. Végre valaki idehozott valamit, ami úgy jó, ahogy van.

Lakatos István tett elsőként ajánlatot, de csak egy felet: 5 milliót ajánlott 5 százalékért, Balogh Petya is beszállt, Sőt Balogh Levente is – így összesen 10 százalék helyett 15 százalékot adtak el a cégükből a három Cápának.

Az igényes férfiak g-pontja

Német Gábor már több alkalommal jelentkezett a műsorba, most először sikerült eljutnia a befektetőkig. A kreatív és egyedi ajándékok tervezésében és gyártásában találta meg önmagát, és most g-shot poharakkal érkezett, mely az igényes férfiak g-pontját célozza meg. Ugyanis a legtöbb férfi szereti a jó italokat és a fegyvereket is: ezeket egy pohárban ötvözték.

A termék ára 5990 forint, és 70-80%-os profittal értékesítik. A tavalyi árbevétele 13,5 millió forint volt, - ebben még nem voltak benne a poharak, és célja, hogy 2023-ban legalább ezer poharat értékesítsen, 2024-ben pedig a nemzetközi piacon már havonta 10 ezer pohár lenne a cél. A teljes vállalkozásából kínált 15%-ot 18 millió forintért.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Ugyan a cége folyamatosan növekedett az elmúlt években, de kiderült, hogy Gábor a kelleténél jobban el van adósodva, túl sok pénzt égetett már el vállalkozói létének az oltárán. Moldován András szerint nem baj, ha valaki veszít, csak az, ha valaki nem ismeri fel a kudarcot, majd gondolatmenetét szigorúan zárta: "Mars ki innen!". Balogh Petya szerint ennyi befektetett munka és pénz után már nem itt kellene tartania, nem bátorította, hogy ezt folytassa a továbbiakban is. Egy Cápa sem fektetett be, Balogh Levente szerint Gábor inkább menedzser alkat sem, mint vállalkozó.

Kávé vagy bor?

Kávéscsészéből megivott bor adta az ötletét annak a terméknek, mely ötvözi a két italt egy különleges ízvilágban. Bátori Tamás és Dürgő Dominik, az ital megalkotói több hónapon keresztül kísérleteztek, mire megalkották a 6,2 százalékos alkoholtartalmú és 62mg/l koffeintartalmú Videt. Az árbevételük augusztus óta 2,2 millió forint, jelenleg 18 viszonteladóval dolgoznak, és webshopon keresztül is árulják a terméket. A gyártókapacitásuk bővítésére, a brand kiépítésére kértek 20 millió forintot 15 százaléknyi részesedésért cserébe.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

A Cápák megkóstolták az italt, és kellemes ízűnek találták. Mint kiderült, saját gyártásban készül a termék, méghozzá Egerben, így természetesen egy helyi kékfrankos rozé az ital alapja, amihez saját pörkölésű kávét adnak hozzá. Kizárólag prémium alapanyagokból áll a termék.

Balogh Leventének tetszett a termék, főleg hogy nem aromából készült, hanem profi módon össze van rakva, de az volt a véleménye, hogy a kért 20 millióval messzire nem futnak, így sok sikert kívánt nekik, de ő is kiszállt, ahogy sorban mindenki.

Ezen a forgatási napon, mivel a stúdióban alkoholt fogyasztottak, a stáb sofőrjei szállították haza a Cápákat, akik egyébként saját autóikat vezetve szoktak érkezni.