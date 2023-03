Kimutatta foga fehérjét Tomán Szabina: a Cápák is ledöbbentek az üzletasszony ajánlatán

Kilencedik epizódjához ékezett az RTL-en futó Cápák között című üzleti showműsor: az este legfontosabb tanulságai a következők: 1. itasd le a Cápákat, és máris adakozóbb kedvükben lesznek, 2. egy zseniális feltaláló mellé sosem árt egy rafinált üzletember 3. Tomán Szabina egy kőkemény üzletasszony, aki azonnal lecsap, amint megérzi egy jó üzlet szagát 4. a webkamera a múlté és végül 5. soha ne kérjél befektetést marketingre, azt az árbevételből és a fedezetből kell kitermelni!

Ismét öt vállalkozás mutatkozott be az RTL-en futó üzleti showműsor befektetői, azaz a Cápák előtt. A show népszerűsége töretlen, az ötödik évadban is nemzetközileg is elismert, milliárdos befektetők, azaz a Cápák, olyan innovatív vállalkozásokat keresnek, melyekkel berobbanhatnak a startupok világába. A műsor nem csak szórakoztat, de komoly eredményeket is fel tud mutatni, egyedi ökoszisztéma alakult ki körülötte, olyan együttműködések valósultak meg, melyek amúgy talán soha nem jöttek volna létre.

Bejött a cool-faktor

Marton Bálint és Varga Dávid egy olyan italt hozott a Cápáknak, ami eddig még nem volt: alkoholos szörppel dobbantanának a magyar piacra, amit mindenki azzal és olyan arányban hígít, ahogy az neki tetszik – a sör vagy a bor jellegzetes íze nélkül. Már 3200 liter szirupot értékesítettek 16 millió forintos árbevétel mellett, volt egy sikeres közösségi finanszírozási kampányuk is, és 120 HORECA partnert gyűjtöttek össze. Emellett 4 nagykereskedelmi partnerrel dolgoznak együtt mostanra, és saját webshopjuk is van. Egy literből átlagosan 25 adag italt lehet előállítani, így egy vendéglátós 3-4-szeres hasznot tud ezen realizálni.

8 millió forintért jöttek és 25 százalékát ajánlották fel a vállalkozásuknak, ezt a pénzt termékfejlesztésre használnák fel. Nyilván megkínálták a Cápákat is, de Balogh Petya egyből átlátott a terven:

Értem a trükköt: leitattok és elszeditek a pénzemet

A termék kifejezetten összetett, hiszen fűszereket is felhasználnak az előállításához, és nagyon hisznek a brandépítés erejében. Balogh Leventének kifejezetten tetszett a termék neve, Cseles, és a kiszerelése is, mint mondta az egyszerűsége a nagyszerűsége.

Tett is egy félajánlatot, 4 millió forintért 12,5 százalékot kért, mint mondta, neki megér ennyit, hogy megnézze, hova jutnak a srácok. Lakatos István, bár korábban kiszállt, mégis megadta az ajánlat másik felét. Sőt, Tomán Szabina is beszállt a versenybe, véleménye szerint van benne valamiféle cool-faktor, laza, fiatalos, ami viszi magával a terméket, Leventéhez csatlakozva ő is megadta a félajánlatot. A fiúk mind a három Cápát elfogadták.

Apukavállalkozás

Erdélyi Zoltán és Újhelyi Botond termékfejlesztők, saját találmányukat hozták el, ami egy szenzor, mely tartalmaz hőmérsékletmérőt, páratartalomérzékelőt, aktivitásszenzort, illetve van benne egy okosmikrofont, a mely a nap végén készít egy összegzést, amiből a szülő látja, hogy milyen napja volt a csecsemőjének, mikor és miért sírt. A terméket 20 ezer forintért árulnák, valamint hozzá adódna még egy 2500 forintos előfizetési díj. Most a fejlesztéshez 30 millió forintot kértek, és 10 százalékos üzletrészt kínáltak fel.

Értékesítési bevétel még nem származott a termék eladásából, ezért Moldován András azonnal ki is szállt, és bár Tomán Szabina egyetértett abban, hogy a gyerekes szülőkre tényleg mindent rá lehet sózni, de őt sem sikerült meggyőzniük. Lakatos István tetszését sem nyerték el, számára kevés volt a konkrétum:

Olyan udvariasan csendben voltam mostanáig, de ez mese, semmi több.

Balogh Petya szerint ez jópofa irány, de nem hitt abban, hogy végül majd sokat el lehet adni belőle. Szerinte két zseniális szakemberrel találkoztak, de nulla üzletemberrel. Utolsónak Balogh Levente hagyta el a hajót, azzal, hogy a vállalkozót egy nagyon rossz termékbemutatót tartottak.

Receptdoboz kísérletezőknek

Fekete Orsolya Londonból érkezett, és egy receptdobozt hozott a Cápáknak. A koncepciójának a lényege, hogy a vevő receptek alapján vásárol be, és házhoz is viszik a grammra kimért, friss alapanyagokat nekik. 2 és fél hónap alatt már 2 ezer adagnyi ételt szállítottak ki, most 5 százalékért cserébe 15 millió forintot kért a befektetőktől.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy nagyjából 30 százalékos árréssel forgalmazzák a terméket, Moldován András ezt keveselte. Valamint a koncepcióval kapcsolatban is voltak fenntartásai:

Én azt érzem, hogy ez sok hűhó semmiért, és te se keresel rajta. Én ebből kiszállok, ez nem jó üzlet.

Balogh Leventét sem sikerült meggyőznie, ő is kiszállt, Lakatos István azonban megkapargatta a számokat: mint kiderült összesen 50 millió forintot fektettek be a vállalkozásba eddig, és a céljuk, hogy havonta 400 dobozt adjanak majd el. Lakatos István szerint ez egy jó ötlet, de a számok nincsenek még rendben, véleménye szerint a mostaninál drágábban kell adni a terméket, ki is szállt.

Tomán Szabina azonban meglátta benne a lehetőséget, ő nagyon hisz a kontrollált étkezésben: csak annyit együnk, amennyire szükségünk van, csak annyi alapanyagot vegyünk, amennyit felhasználunk, neki ez a vonal nagyon bejött. Tett is ajánlatot: 15 millió forintért 18 százalékot kért, Balogh Petya is hitt ebben és beszállt Szabina mellé: 7,5-7,5 milliót ajánlottak fel 9-9 százalékért cserébe. Orsolya elfogadta az ajánlatokat.

Vagy nem értjük, és az a baj, vagy nagyon is értjük, és akkor pedig az a baj

Ipolyi István saját egyedi ötletével érkezett, szerinte olyan üzleti piaci rést talált a rendszerével, amivel elképzelése szerint rengeteg pénzt lehet keresni: 60 webkamerát helyezne ki üdülőhelyeket, és a képen lévő felületeket értékesítené, a helyi vállalkozások tudnának hirdetni rajta. 37 millió 750 ezer forintot kért István, hogy be tudja indítani a vállalkozást, cserébe 48 százalékot ajánlott fel.

Gyakorlatilag még csak az ötlet van meg, és Balogh Petya szerint a webkamerák nagyon szexik voltak a 2000-es évek elején, de azóta kiderült, hogy az emberek annyira sokat azért mégsem nézegetik őket. A pitch egy ponton bohózatba fordult, a Cápák nem tudták komolyan venni a vállalkozót. Tomán Szabina sommásan összefoglalta

Túl sok mindent soroltál fel, mint az öten kérdőjellel ülünk itt.

Nem értették, és nem hittek abban, hogy ezt a webkameraképet tényleg használni fogják az emberek, a potenciális reklámfogyasztók, ezért mind kiszálltak. Balogh Levente szerint

Vagy nem értjük és az a baj, vagy nagyon is értjük és az a baj

75 millió a kútba

Borbás Attila a nassolás nagykövete: liszt és cukor hozzáadása nélkül készült süteményeket gyárt és forgalmaz 2015 óta, melyben tejsavó által növelik a fehérjetartalmat. 2019-ben már 121 millió forintos árbevételt ért el, melyből 25 millió forint volt a profit. A 2020-ban elkezdett kapacitásbővítési projekt azonban covid miatt csúszott és végül csak egy kockázati tőkebefektető által valósult meg. Most 75 millió forintért jött a Cápákhoz, cserébe 20 százalékos üzletrészt ajánlott fel.

A termék kiskereskedelmi ára 790 és 990 forint között mozog, a nagykerára 470 forint. A befektetők kérdéseiből kiderült, hogy Attila tulajdonképpen elég nagy bajban van, a megépült üzem 25 százalékos kapacitással működik, hiszen nincs megrendelése. A kért összeget, mint elmondta éppen ezért legnagyobb részben marketingre költené – de ez sem tetszett a Cápáknak:

Ahelyett, hogy befektetnék, én inkább tanácsot szeretnék adni: soha ne kérjél befektetést marketingre, azt az árbevételből és a fedezetből kell kitermelni

- ezzel Lakatos István kiszállt. Balogh Petya szerint a termék finom és izgalmas, de a cég nem az. Tomán Szabina kifejtette, hogy az összetétel alapján azért ma a piacon vannak ennél sokkal jobb arányú összetétellel rendelkező termékek is, így ő is kiszállt. Balogh Levente szerint nincs kitalálva sem a csomagolás, sem a piac, és amíg ez nincs meg, addig technológiát nem szabad fejleszteni. A korábbi 570 milliós befektetést gyakorlatilag a kútba dobta, hiszen nincs piaca.