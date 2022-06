Ez lenne a nyári italok új sztárja? Egyre több budapesti helyen kapható

A prevencióban és az edukációban látja a megoldást Varga Dávid és Marton Bálint, a Cseles felnőtt szörp megalkotói azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani az alkoholfogyasztási tendenciákból adódó problémákon hazánkban. A Cseles felnőtt szörp készítői többek között a Brancs közösségén keresztül is népszerűsítik terméküket. Mint mondják, a magyar piacon jól megfér egymás mellett a klasszikusabb, és az újdonságokat hozó irányzatok is.

A szörpöket sokan szeretik, gyerekek is fogyasztják. Nem tartjátok veszélyesnek, hogy ebbe a termékbe tesztek alkoholt?

Marton Bálint: Nem mondanám, hogy főleg gyerekek fogyasztják, a felnőttek zöme is fogyaszt különféle szörpöket, illetve nem szörpökbe teszünk alkoholt, a termék önmagában egy likőr. Úgy találtuk ki a receptúrákat, hogy ne az alkohol íze domináljon benne. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ez egy felnőtt szörp, véletlenül se gondoljon senki arra, hogy kiskorúaknak való a termék, igyekszünk megkülönböztetni magunkat.

A túlzott alkoholfogyasztás egyre nagyobb probléma Magyarországon. Ezen hogyan lehetne javítani?

Varga Dávid:A prevenció és az edukáció szolgálhat megoldásként. A fiatalokat is edukálni kell, hogy ne azért igyanak, hogy teljesen kiüssék magukat, valamint komolyabban kellene venni, hogy 18 év alattiakat ne szolgáljanak ki alkohollal, ami viszont az internetes kereskedelem folyamatos növekedésével egyre nehezebb.

Nektek van kommunikációs stratégiátok a felelős fogyasztásra?

Marton Bálint: Kifejezett stratégiánk nincs, arra viszont figyelünk, hogy a hirdetéseinket csak 18 éven felettiek kapják meg, valamint természetesen csak 18 év felettieket szolgálunk ki. Senkit sem buzdítunk túlzott alkoholfogyasztásra, valamint mi a mérsékelt alkoholfogyasztókhoz szólunk. A probléma általában olyan termékeknél van jelen, amelyek nagyon olcsóak, könnyen beszerezhetők, és nagyon hamar le lehet tőlük részegedni. A mi italunk felhígítva kb. 3,5-5 százalék alkoholt tartalmaz, így nem feltétlenül ez a legjobb választás annak, aki gyorsan le szeretne részegedni.

Milyen változások zajlanak a hazai alkoholos italok piacán? A múlté lenne a sör és a bor?

Marton Bálint: A sör és a bor sosem lesz a múlté, hiszen majd egyidősek az emberiséggel. Elkészítésüknek komoly hagyománya van, így ezek mindig jelen lesznek a piacon, és ez így szép. Többekben megszületett azonban az igény, hogy valami gyümölcsösebb, enyhén alkoholos frissítőt igyanak. Számos ízesített sör jelent meg a piacon, mert az emberek egy része szeretne valami kevésbé keserűt, valamint gyümölcsösebbet inni. Nekik szánjuk alternatívaként a Cselest. Azt tapasztaljuk, hogy a magyar piacon mindig van egy klasszikus vonal (sör, bor, pálinka, Unicum, stb.) ami mellett megjelennek a különböző, újító irányzatok is, amire tapasztalatunk alapján nyitottak az emberek.

Az alkoholpiacra hogyan hat a minden területen egyre nagyobb áremelkedés?

Varga Dávid: Drágul a finomszesz, a cukor, a gyümölcssűrítmény, a különböző kivonatok és aromák, illetve a csomagolóanyagok is. Összefoglalva tehát az összes alapanyagunk drágul. Új környezet alakult ki, gazdasági megszorítások vannak, melyek közül kiemelkedő hatású lesz a jövedéki adó emelése.

Az alkoholos termékek ára jelentős mértékben fog növekedni.

Milyen lehetőségeik vannak a kisebb italgyártóknak bekerülni egy boltba?

Varga Dávid: Csak saját tapasztalatainkról tudunk beszélni, mi pedig nem a boltláncokkal kezdtük a bevezetést. A vendéglátóhelyekre fókuszáltunk, ahol meg tudtuk ismertetni az emberekkel a terméket, olcsóbban ki tudták próbálni, nem kellett egy teljes üveget megvenniük, hogy megkóstolhassák. Azzal most kezdünk ismerkedni, hogy milyen úton lehet egy boltba bekerülni, erre a legjobb példa a Kifli.hu, ahol már csak a szerződések aláírása hiányzik. Az elindulás mindenképpen nehéz folyamat, legyen szó vendéglátóhelyekről, vagy egy boltláncról, mert az újdonságot el kell magyarázni. Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy mind a vendéglátóegységek, mind a fogyasztók jelentős része nyitott az újdonságra.

Marton Bálint: Maga a cégindítás is egy nagyon nehéz folyamat. Azt látjuk, hogy abszolút nyitottak ebben a vendéglátó egységek, a döntéshozók, a fogyasztók is, az egyetlen komoly feladat, hogy megtaláljuk azokat a fogyasztókat, akik nem sörösek, borosak, hanem valami gyümölcsösebb frissítőt szeretnének inni.

Mekkora a magyar alkoholpiac, sok a szereplő? Mennyire telített a piac?

Varga Dávid: Érdemes két részre bontani a kérdést, vendéglátásra és kiskereskedelemre. A vendéglátó egységek alkohol forgalma a KSH adatai alapján, 2021-ben kb. 75 milliárd forint volt, a kiskereskedelmi forgalom pedig 439 milliárd forint. Pontos számszerű ismereteink nincsenek arra vonatkozóan, hogy jelenleg hány szereplő van hazánkban, mi inkább a felvevőpiac méretéről és tulajdonságairól gyűjtünk adatokat. A Cseles népszerűsítése során sok új szereplővel találkozunk, de nem tudjuk megítélni, hogy több-e az új szereplő más piacokhoz képest. Azt látjuk, hogy az új belépők egy jelentős része valamilyen tradicionális terméket hoz új köntösben.

A tradicionális italok mellett mennyire tudnak megjelenni az új ízek, koncepciók?

Marton Bálint: Azt tapasztaljuk, hogy a hungarikumok és a nagy tradícióval bíró italok mellett jól megférnek az újító irányzatok. Mindig van egy réteg, aki nyitott az újdonságra és keresi is azt, mi pedig hozzájuk igyekszünk szólni. Tehát véletlenül sem akarjuk azt mondani annak, aki nem fogyaszt más alkoholt az Unicumon, pálinkán, sörön és boron kívül, hogy holnaptól a Cseles lesz a kedvenc itala.

Jellemzően kik fogyasztják ezeket az ízesített italokat?

Varga Dávid: A különböző megjelenéseken, rendezvényeken azt tapasztaljuk, hogy nők és férfiak egyaránt fogyasztják a gyümölcsös ízű italokat, talán a hölgyek kicsivel többen vannak. A vendéglátóhelyeket is kérdezzük, hogy ott kik fogyasztják, milyen korosztály, hiszen kíváncsiak vagyunk az alap demográfiára adatokra. Nagyjából 23-55 éves kor között vannak fogyasztóink, de idősebbek is megkóstolják.

Milyen ízekben kapható a Cseles, és milyenekre lenne igény?

Marton Bálint: Két ízesítésünk van jelenleg, a meggy-szegfűszeg-fahéj (hideg gyümölcsleves), valamint a bodza- citrom. A következő ízünk az áfonya- kardamom lesz. Amikor elindultunk még mi magunk kísérleteztük ki a receptúrákat. Nem végeztünk előtte piackutatást, inkább az elkészült ízeket kóstoltattuk, és figyeltük a visszajelzéseket. Most a receptúrák összeállítását szakember végzi, valamint a véglegesítés is bartender segítségével történik. Igyekszünk mindig egy kicsivel tudatosabban végezni a receptúrák fejlesztését, a későbbiekben komolyabb piackutatásokat fogunk végezni, komolyabb felméréseket.

Az emberek mennyire nyitottak a különlegesebb ízekre?

Varga Dávid: A termékünk alapból egy újdonság, egy felnőtt szörp, amit fel kell hígítani. Ha van egy klasszikus íz, mint a bodza, akkor egy ismeretlen dolog egy ismert ízzel társul, ezáltal az emberek egy kicsit jobban átérzik, hogy mit is várjanak ettől a terméktől. Viszont azt vettük észre, hogy nem feltétlenül jelent problémát, ha egy vadiúj ízt egy új dologgal kombinálunk. A különlegesebb ízeknél kihívást jelenthet, hogy a fogyasztónak nehezebb elképzelnie, hogy mit is várjon egy olyan ital esetében, ahol maga a koncepció és az íz is újdonság. Vannak, akik jobban kedvelik a klasszikusokat, nekik szánjuk a bodza-citromot, illetve vannak, akik a kicsit extravagánsabb dolgokat kedvelik, nekik készítettük az áfonya-kardamom ízt. A meggy-szegfűszeg-fahéj esetében pedig tudtuk, hogy az egy megosztó íz lesz, ahol a gyümölcsleves ízt alkottuk meg egy szörpben.

Marton Bálint: Annyiban van könnyebb dolgunk, hogy akik nyitottak a Cseles koncepciójára, ők általában alapból nyitottabbak az újdonságokra is, így pedig befogadóak az új ízek iránt.

Mennyit adtok el a szörpből, és mi a cél?

Marton Bálint: A múlt hónapban kicsivel több, mint ezer litert adtunk el. A rövidtávú célunk, hogy évi 10-12 ezer litert tudjunk értékesíteni, pár éven belül pedig el szeretnénk érni az évi 30-40 ezer litert. A Győri Likőrgyár Zrt. készíti a likőrjeinket, így bizonyos, hogy kapacitásbeli problémánk nem lesz.

Képek: Stiller Ákos