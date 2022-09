Beütött a KATA szigorítás: többszörösére nőtt a végelszámolások száma augusztusban

Egy hónap alatt több mint 3300 társas vállalkozás kezdeményezte végelszámolását, ami minden idők második legmagasabb végelszámolási értéke, és az elmúlt években megszokott havi értékek négyszerese. Az egyéni vállalkozók száma is sokat csökkent.

Ahogy 2022 jelentős részében már megszokhattuk, az augusztusi adatok is hoztak újabb kiugró értékeket a céginformációs mutatók között. A rekordok általában a cégjogi változásoknak, gazdasági hullámzásoknak és várakozásoknak köszönhetők, ennek lehetünk tanúi az augusztusi adatsorban is. A mostani trendhagyó számokat a KATA szabályozás változása és a recessziós várakozások együttese okozza. A KATA szabályozás változásáról érkező hírek először 2022 májusában kerültek napvilágra, majd július 12-én fogadta el a parlament a szabályozás szigorítást, amelyek végül szeptember 1-től léptek hatályba.

A KATA adónem egy igen népszerű adónem a hazai vállalkozók körében, 2012-es bevezetése óta évről évre egyre több egyéni és társas vállalkozó választotta ezt az adózási formát. 2020-ra ugyanakkor egyértelművé vált, hogy sok vállalkozó jogszerűen, de nem teljesen a jogalkotók eredeti szándéka szerint használja a KATA-t. A leplezett szerződések és a bújtatott foglalkoztatás egyre gyakoribb jelenség volt a KATA-s vállalkozók egy részénél, amellyel károsították mind a költségvetést, mind a „munkavállalók” hosszú távú érdekeit. 2021-től ugyan már voltak szigorítások az adónemben, a jogalkotók igyekeztek a visszaéléseket csökkenteni, de az adónem népszerűsége töretlen maradt és a KATA-s adózók száma tovább növekedett.

Fontos hangsúlyozni, hogy az esetleges KATA visszaéléseket nem lehet általánosítani, és az adózók többsége teljesen jogszerűen adózott, és a szürke zónába csúszó KATA-sokról is inkább becslések jelentek meg. Nagyon nehéz volt bizonyítani az esetleges visszaéléseket annak ellenére, hogy a jogszabályban már a kezdetektől törekedtek a visszaélések elkerülésére. Mindenesetre az elmúlt évek szabályozásainak eredőjeként 2022-ben már mintegy 450 ezer vállalkozó – jelentős részben egyéni vállalkozó – adózott KATA szabályok szerint.

Augusztus lett a végelszámolások hónapja

A KATA szigorítás jelei már májusban megjelentek a cégstatisztikában, de a hatálybalépés előtti hónapban lett látványos igazán a jelenség. 2022 augusztusában 3324 társas vállalkozás kezdeményezett végelszámolást. A végelszámolás az a megszüntetésre irányuló eljárástípus, amikor a vállalkozás önszántából kezdeményezi vállalkozása szabályszerű megszüntetését. Normál időszakban havi szinten 800-850 végelszámolás szokott indulni a hazai cégbázisban, tehát augusztusban négyszer annyi végelszámolás indult, mint egy átlagos hónapban.

Az augusztusi végelszámolási érték nemcsak az átlaghoz képest magas, hanem évtizedes léptékben is kiemelkedőnek számít, hiszen a mostani érték tekinthető minden idők második legnagyobb végelszámolási hullámának.

Ennél magasabb végelszámolási érték egyedül 2012 májusában volt az Opten céginformációs adatbázisa szerint, amikor szintén cégjogi szigorítás hatására indult sok végelszámolás. A 10 évvel ezelőtti értékkel ugyanakkor nem lehet összehasonlítani a mostani megugró értéket, ugyanis a KATA szabályozás nem érinti a cégbázis többségét alkotó korlátolt felelősségű társaságokat, hanem a társas vállalkozások közül csak egyes betéti és közkereseti társaságokat érint.

Az augusztus végén induló eljárások 95 százaléka betéti társaságnál indult, azaz a társas vállalkozások körében a mostani végelszámolási hullámot lényegében csak a betéti társaságok generálják. Jelenleg 104 ezer betéti társaság működik az országban, azaz a KATA érvénybe lépése előtti hónapban a betéti társaságok 3 százaléka kezdeményezett végelszámolást, tehát a rekord ellenére egyelőre arányaiban nem változik a betéti társaságok száma. Az év végéig még további csökkenés várható a betéti társaságok körében, de várhatóan a számuk nem fog 90 ezer alá csökkenni.

Megszűnő, nagy múltú vállalkozások

A KATA hatálybalépésekor végelszámolás alá kerülő cégek életkor szerinti eloszlása is igen érdekes eloszlást mutat. Két jól elkülöníthető csoport látszik az alapítás évét vizsgálva, az egyik az évezred elején létrejött betéti társaságok csoportja, a másik pedig az elmúlt néhány évben létrejött betéti társaságok halmaza. Az eloszláson jól látszik, hogy a most megszűnő cégek többsége még jóval a KATA 2012-es bevezetése előtt jött létre, azaz a KATA szigorítás sok nagyobb múltú vállalkozásnál is megszűnéshez vezetett. Szintén jól leolvasható az is, hogy a KATA bevezetése előtti néhány évben már a betéti társasági cégforma nem volt népszerű a vállalkozások körében, de a KATA bevezetése újra előtérbe hozta ezt a gazdasági formát.

A korlátolt felelősségű társaságok esetén is növekedett a végelszámolások száma, de ott értelemszerűen jobban eloszlott az elmúlt hónapok során, hiszen a KATA szabályozás őket közvetlenül nem érinti. Sok társas vállalkozás már tavasszal, vagy nyár elején megkezdte felszámolását. Jelenleg 8707 társas vállalkozás áll végelszámolási eljárás alatt, ebből 4119 betéti társaság, azaz az aktuálisan futó végelszámolások 47 százaléka vonatkozik betéti társaságokra. A társas vállalkozás esetében a megugró végelszámolási arány elsősorban a megugró költségeknek köszönhető, amelyeket sok esetben nem tudtak a vállalkozók érvényesíteni az eladási áraikban.

Az augusztusi végelszámolásokat vizsgálva igen erős szórás tapasztalható az egyes iparágak között. A legtöbb végelszámolás – abszolút értékben nézve – a tanácsadó cégek, az informatikai és kereskedelmi cégek körében tapasztalható. Ezek közül az informatikai és tanácsadó cégek között nemcsak abszolút értékben, hanem arányaiban is sok a végelszámolás.



Ez a két terület nem tipikusan lakossági piacra épít, és itt volt a legnagyobb a korábbi KATA visszaélések aránya, amit ez a statisztika is erősít a magas végelszámolási aránnyal. Más kérdés, hogy olyan területeken is sajnos magas a végelszámolási arány, amelyen nem feltétlen lenne indokolt. Például az egyéb szolgáltatás területén dolgozik sok személyi szolgáltatással foglalkozó mikrovállalkozás, mint fodrászat, kozmetika stb., amely tipikusan a KATA eredeti célközönsége lett volna.

Fogyatkozó egyéni vállalkozók

A betéti társaságok mellett az egyéni vállalkozások működését is erősen befolyásolják a szeptember elsejével életbe lépő szabályok. A 450 ezres KATA-s vállalkozók jelentős része ugyanis egyéni vállalkozó. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy havonta 7-8 ezer új egyéni vállalkozó lépett a piacra, melynek többsége KATA adónemben adózott.

A KATA szigorítás hírére csökkenni kezdett ugyan az új egyéni vállalkozók száma, de még mindig több új egyéni vállalkozó kezdte meg minden hónapban a működését, mint amennyi megszűnt, és az egyéni vállalkozók számának növekedése gyakorlatilag töretlen volt az elmúlt 10 évben.

2022 augusztusa ugyanakkor ezt a trendet is megtörte, ugyanis ebben a hónapban már csak 4539 vállalkozó kezdte meg működését, és mintegy 12 ezer vállalkozó fejezte be. Augusztus hónapban tehát összeségében közel 8 ezer fővel csökkent az egyéni vállalkozók száma Magyarországon.

Nyilván az új KATA szabályok hatályba lépése miatt augusztus rendhagyó hónapnak számít, és várhatóan ilyen lesz a szeptember, illetve a naptári év vége is. Ezzel együtt látható, hogy az egyéni vállalkozói forma 10 éves fénykorának vége szakadhat, év végéig már nem fog tovább növekedni az egyéni vállalkozók száma, inkább további csökkenés valószínűsíthető.

Újra a korlátolt felelősségű társaságok kerülhetnek előtérbe

Augusztus folyamán 2264 társas vállalkozás jött létre az országban, ami nem számít trendhagyónak, hasonló értékekkel találkozhattunk az elmúlt hónapokban és években is. A cégalapítások számát természetesen a jogszabályváltozásokon túl erősen befolyásolja a gazdaság állapota is, így nehéz megjósolni milyen irányba mozdulnak el a cégalapítások. Az azonban már valószínűnek látszik, hogy elkezdhet visszaállni a KATA bevezetése előtti trend, melyben a társas vállalkozási formák voltak az alapértelmezett kezdő gazdasági formák, és kevésbé az egyéni vállalkozások.

Az augusztusi céginformációs mutatók közül még a felszámolások számát érdemes kiemelni, ugyanis az tovább emelkedett a hónap során is. A nyár utolsó hónapjában 536 társas vállalkozás ellen indult felszámolási eljárás az Opten adatbázisa szerint, ami az elmúlt 12 hónap legmagasabb értéke. A kifizetetlen számlák aránya tehát növekedett a cégbázisban, ami nem jó jel, különösen a recessziós félelmekkel párosulva.