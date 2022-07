Kifakadtak a vendéglátósok: lehetetlenség megbízható, jó munkaerőt találni

Holczer Miklós, a pécsi Nana Bistró tulajdonosa mesélt arról, hogy egyre nehezebb Magyarországon jó, megbízható munkaerőt találni. Az építőipari vállalkozóból lett vendéglátós a HelloVidéknek nyilatkozott arról, hogy hogyan látja a két szektor jövőjét.

Az építőipari vállalkozóból vendéglátóssá avanzsált Holczer Miklós mindkét szektorban helyt áll párhuzamosan. Az pedig a pandémia alatt bebizonyosodott, hogy fontos dolog két lábon állni a folyamatosan változó gazdasági helyzet miatt. A pécsi Nana Bistró tulajdonosa pedig tudhat valamit: a két üzlet jelenleg párhuzamosan fejlődik egymás mellett.

Holczer Miklós étterme már 6 éve van nyitva, a COVID járvány pedig megismertette vele a nehezebb időszakokat is. Szerencséjére a legtöbb munkatársának sikerült munkát biztosítania az építőiparban, így a Nana is meg tudott maradni, ha kisebb hangsúllyal is. Ráadásul több vállalkozó szállt be egyfajta fix szponzorként, ami azt jelenti, hogy arra adtak pénzt, hogy az étterem segíteni tudjon a rászorulókon, illetve a kórházaknak, egyetemeknek is.

Az étteremben jelenleg 35-en dolgoznak, de a munkaerőhiány őket is érinti.

Nagyon nehéz konyhalányt találni, pedig a fizetésekkel nem lehet gond. Inkább átfogalmazom és azt mondom, hogy olyan ember nehéz találni, aki szeret és tud is dolgozni. Nekem olyan munkaerőre van szükségem, akinek ez utóbbi érződik a munkáján. Pedig, ha valaki kicsit is szereti azt, amit csinál, akkor az nem csak kifelé látszik, hanem a munkaidő is gyorsabban telik. A jelenlegi piaci helyzetben körülbelül negyven emberre lenne szükségem. De legalább ilyen fontos a meglévő munkaerő megtartása, ezért a kollégákat folyamatosan továbbképzésre küldjük lehetőség szerint és rendszeresen meetingeket tartunk, ahol mindenki ötleteit szívesen fogadjuk, amit aztán átbeszélünk és lehetőség szerint beépítünk a működésünkbe

– vélekedett az étteremtulajdonos.