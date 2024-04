Mi történik ezekben a gyárakban, üzemekben? Alig tudják megtartani a magyar dolgozókat

A Magyarországon működő járműipari vállalatok, beleértve a nagy autógyárakat és azok széles beszállítói körét, számos kihívással szembesülnek ma a munkaerő toborzása, megtartása és fluktuáció terén. Ezek a kihívások részben a globális trendekkel, és jelentős részben a helyi piaci sajátosságokkal függenek össze, megoldásuk pedig testreszabott toborzási ás munkaerőközvetítési megoldásokat igényelnek.

Magyarországon korlátozott a járműgyárak és a szektor beszállító vállalatainak rendelkezésére álló szakemberállomány. Különösen nehéz a műszaki területeken, a robotikában és mesterséges intelligencia világában jártas mérnököket, szakembereket megtalálni. Ugyanez vonatkozik a gyártósorokon foglalkoztatott munkavállalókra is. Így a nagy járműgyárak versenyben állnak a tehetségekért, de nem csak egymással, hanem más iparágak vállalataival is, beleértve például az IT és technológiai szektorokat, amelyek szintén vonzó karrierlehetőségeket kínálnak. Mindemellett a gyárak és beszállítók gyakran koncentráltan helyezkednek el bizonyos régiókban, ami munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket eredményezhet és nehezítheti a toborzást más területekről.

Iparág az állandó változásban

„A járműipar példátlan technológiai fejlődése, illetve az elektromos autók gyártása jelent különös kihívást a munkaerőtoborzás számára. Ezzel együtt, a munkaerővel szemben támasztott minőségi és mennyiségi elvárás is napról napra változik. Azok a HR-szolgáltatók tudják ezt kiszolgálni, amelyek képesek megfelelni az automotive szektorspecifikus igényeinek: képesek megtalálni a képzett, minőségi munkaerőt, feltérképezni a munkaerőtartalékokat, megértik a harmadik országbeliek foglalkoztatásának elkerülhetetlen szükségességét és emellett teljes portfólióban gondolkodnak” – mondta Jáhny Ákos, az idén 20. jubileumi évét ünneplő Get Work Trend Kft. ügyvezetője. Hozzátette: e munka egyik pillére a kiterjedt és folyamatosan frissülő adatbázis, valamint kapcsolatrendszer, melynek köszönhetően nagyon sok jelöltet lehet elérni és megszólítani.

Munkaerő megtartása a járműgyártásban

Azonban nem csak a munkaerő megszerzése, hanem annak megtartása is alapvető kérdés. A fluktuáció szintén jelentős fejtörést jelent a járműgyártóknak és beszállítóiknak.

Magyarországon a fluktuáció mértéke az utóbbi években sajnos nem elhanyagolható. A szellemi munkavállalók között meghaladja a 30%-ot, míg fizikai munkatársak esetében nem ritka az 50-60%-ot meghaladó fluktuációs ráta. Ezzel a problémával az automotive szektor is küzd, és nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az autóipar – pár komolyabb szereplő kivételével – együtt mozog a vevők, fogyasztók szokásainak ingadozásával, azaz elég nagy volatilitást mutatnak, kevés a 3-5 éves megrendelésállomány és a hosszú távú munkahely-biztonság.

Mind az autógyárak, mind az alvállalkozóik stabil partnereket keresnek, akik toborzási stratégiával és egyedi HR-megoldásokkal támogatják őket, melyek választ adnak ezekre a kihívásokra, lehetővé téve partnereik számára, hogy rugalmasan és hatékonyan kezeljék a munkaerőpiaci változásokat, különösen a fluktuációt.

Egyedi toborzási stratégiák az autógyártásban

A magyar munkaerő piac ismerete, a képzések időigénye és beválási százaléka, a szükséges munkakörökre megfelelő szakembereket biztosítani tudó harmadik országok munkaerőpiacának, kultúrájának ismerete, és szakértő partnerségben együttműködő mentalitás nélkül aligha lesz sikeres együttműködés külső szolgáltató bevonása esetén.

Jáhny Ákos úgy látja, hogy a 360 fokos portfóliót biztosító HR-szolgáltatók képesek a járműgyártókat és beszállítóikat a piaci igényekhez való alkalmazkodásban támogatni. A teljes körű szolgáltatási paletta magában foglalja a munkaerő-közvetítés és munkaerő-kölcsönzés mellett az előszűrési szolgáltatásokat, a munkásszállás-menedzsment biztosítását, a különféle beillesztési programokat, a diák-, nyugdíjas- és kismama foglalkoztatást, ugyanakkor a bérpiaci adatszolgáltatást, a munkajogi tanácsadást vagy éppen a bérszámfejtést is.

A szolgáltatás a piaci tapasztaltok szerint akkor lehet eredményes, ha minden egyes partner számára egyedi toborzási stratégiákat tud alkotni. Emellett a munkaerőközvetítők úgy válnak értékes partnerré a járműipari szereplők számára, hogy elkötelezik magukat a hosszú távú, értékalapú együttműködés mellett.

Hosszú távú partnerkapcsolatok és iparági ismeretek

Az autógyártás szereplőinek való megfelelés másik pillére a magas szintű iparági ismeret. „Jelenleg közel száz járműgyártó és beszállító vállalattal állunk szoros együttműködésben, amelyek különböző méretűek és tevékenységi körökkel rendelkeznek. Már több mint két évtized piaci tapasztalatai és ezek a partnerkapcsolatok lehetővé teszik számunkra, hogy széleskörű betekintést nyerjünk az iparág specifikus igényeibe. Napi kapcsolatban állunk a vállalatokkal, hogy megértsük akár az autógyártás és világpiacainak igényeit, az elektromos járművek gyártásához szükséges specifikus kompetenciákat, és ennek megfelelően alakítsuk ki toborzási stratégiáinkat. Mi éppen ezért veszünk részt rendszeresen a szakmai konferenciákon és workshopokon, hogy naprakészek legyünk az iparág legújabb trendjeivel és technológiai fejlődéseivel kapcsolatban” – hangsúlyozta Jáhny Ákos.