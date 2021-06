Ez húzhatja ki a magyar cégeket a válság után a csávából: már most óriási az érdeklődés

A Magyar Faktoring Szövetség 2021 első negyedévi statisztikája szerint mindössze 1%-kal nőtt a faktorált forgalom. Firss iparági tapasztalatok alapján azonban a gazdaság újraindulása után már most jelentősen megnőtt az érdeklődés a digitális faktoring szolgáltatás iránt.

Bár a pandémia következtében az elmúlt évekhez képest egy visszafogottabb növekedési ütemet figyelhetünk meg a magyar faktoring piacon, azonban a gazdaság újraindulása minden bizonnyal erre a szegmensre is pozitív hatást fog gyakorolni - írja közleményében a Péntech Solutions.

A Magyar Faktoring Szövetség negyedévente teszi közzé a legfrissebb adatokat a faktoring piac alakulásáról. A 2021 első negyedévét elemző statisztika szerint mindössze 1%-kal nőtt a faktorált forgalom, a piaci szereplők pedig összesen 793,6 milliárd forintos forgalmat produkáltak. Ezzel együtt bár az összes ügyfél darabszámában enyhe gyarapodás történt (4264 db), az aktív ügyfelek száma (3182 db) ugyan csak 2%-kal, de csökkent éves összehasonlításban.



A faktorált forgalom tekintetében már a tavalyi évben is lassult a növekedés, míg 2020-ban 2019-hez képest csak 13%-kos bővülésről számoltak be, egy évvel korábban 2018-ról 2019-re még 28%-kal bővült a piac. Az első negyedéves jelentés alapján úgy tűnik, a tavalyi trend idén is folytatódott, ráadásul a járványügyi helyzet romlása sem segítette a piacot az év első hónapjaiban. Mindezek ellenére a faktoring piac szereplői optimistán állnak az idei évhez, hiszen a gazdaságvédelmi intézkedések lezárulása után most érkeztünk el a gazdaság újraindításának szakaszához.

Érdemes lesz figyelni a második negyedév számait, illetve 2021 második felének alakulását, hiszen a gazdaság újraindulásával a faktoring piacon is dinamikus növekedést fogunk tapasztalni

– mondta el Berényi Benjamin, a Péntech Solutions társalapító–ügyvezető igazgatója.



A járványhelyzet az elmúlt másfél évben jelentősen megnövelte a fizetési határidők hosszát, és a vállalkozások életében a szokottnál is nagyobb figyelmet kapott a likviditás fontossága. Szállítói oldalról éppen ezért a faktorálási kedv növekedése várható, a lassabb fizetés előnyben részesítése miatt pedig vevői oldalról is egyre nagyobb a faktoringra való nyitottság.



A krízishelyzetekből levont tapasztalatok alapján faktoringra a válság utáni időszakban van a legnagyobb szükség, amikor a cégeknek nem a csak likviditásuk megőrzésére, hanem az ezzel egy időben érkező új megrendelésekre is gondolni kell. Az új megrendelések teljesítéséhez pedig működőtőkére van szükség, amit legkönnyebben és leggyorsabban faktorálással lehet finanszírozni.



A KKV-knak az ingyen hitelek változását is érdemes aktívan figyelni, hiszen a Magyar Nemzeti Bank a 3000 milliárd forintos keretösszeg elérésével kivezeti NHP Hajrá nevű konstrukcióját, és a KAVOSZ Zrt. által koordinált Széchenyi Kártya Program keretében újraindítási konstrukciók válnak elérhetővé július 1-jétől a kis- és középvállalkozások számára. A Péntech segítségével ezen kedvezményes hitelkonstrukciók is igényelhetők, digitális rendszerükben cégre szabott ajánlatok kérésére is van lehetőség.

