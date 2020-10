Vonatjegyeket szüntet meg a MÁV: mutatjuk, mi változik

Bővülnek a nemzetközi utazási lehetőségek, ezzel viszont több korábbi konstrukció megszűnik. Az okostelefonos alkalmazást erősíti a vasútcég, azok járhatnak jól, akik munkahelyükre, vagy iskolába ingáznak. Európai döntés nyomán a fizetések hitelesítését is módosították.

A MÁV mobilalkalmazás október elejétől újabb funkciókkal egészült ki - közölte az állami vasátvállalat. Ezután a MÁV applikáció Bérletvásárlás menüpontjából a 30 napos bérleteken felül megváltható lesz a havi és a félhavi dolgozó, valamint a tanulóbérlet is azoknak, akik a munkahelyükre, vagy iskolába ingáznak vasúttal. Fontos azonban tudni, hogy az alkalmazáson keresztül vásárolt bérletekre nem vehetők igénybe a mentejegyekre érvényes kedvezmények.

Bővül emellett a nemzetközi vonatozás lehetősége, október 2-ától méár Ausztria után a Csehországba és Szlovákiába utazók is igénybe vehetik a START menetjegyeket, az alkalmazáson keresztül is. Mint írják, a júliustól bevezetett Ausztriába szóló menetjegyet három hónap alatt már közel 38 ezren vásárolták meg, majdnem egyharmaduk appon keresztül. A Budapest-Bécs viszonylat mellett keresetté váltak a magyar és osztrák vidéki állomások közötti jegyek is.

Az új jegyek bevezetésével a korábbi CityStar-jegyek és a kirándulójegyek megszűnnek, bár az előre megváltottak érvényességük lejáratáig még felhasználhatók.

Mint írják, a cél, hogy minél több úti cél felé - köztük Németországba, Romániába, Lengyelországba és Svájcba is - megvalósítsák a teljesen papír- és érintkezésmentes jegyvásárlást. Erősebb lesz az ügyfélhitelesítés az új fejlesztéseknek köszönhetően, amit az Európai Bank döntése nyomán, idén december 31-ig kell megvalósítani az online fizetéseknél. Az erős ügyfélhitelesítés azt biztosítja, hogy bárhol is történik a vásárlás, illetve a bankolás, csak a kártya használatára jogosult személy, vagyis a kártyabirtokos hitelesíthesse a tranzakciót.

