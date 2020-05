Teszten a Honda csúcsterméke: megéri megvenni a HR-V sportot?

Csökkenteni tervezik a sebességhatárokat Budapesten: a Pénzcentrum most kipróbálta, milyen lenne az 50-es "csigatempóban" bebumlizni a városba a Szentendrei úton. Hát, ha fizikailag nem is, mentálisan eléggé idegőrlő a dolog. Emellett bemutatjuk a Honda egyik zászlóshajóját, a HR-V Sportot: érdemes megvenni a sportos crossovert? A videóból kiderül!

A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy súlyos sebességcsökkentést terveznek bevezetni Budapesten. 70-ről 50-re, 50-ről 30-ra mennének le a határok és van, ahol csak 20 kilométer per órával lehetne menni. Kipróbáltuk, milyen lenne csigatempóban végigmenni Budapest egyik legforgalmasabb útján, a Szentendrei úton. Megnéztük azt is, mennyi különbség van időben a 70-es és az 50-es tempó között. Részletek a videóban:

Ilyen a HR-V Sport



A Honda ráncfellvarrott crossovere pedig eléggé meggyőző, de azért néhol találni még kivetnivalót a japán gyártónál is. Egy hétig nyúztuk a Jazz alapjaira épülő divatterepjárót, annak is a legerősebb, Sport változatát: szerencsére a sportosságot nem tolták túl a Hondánál, de azért az 1,5-ös, 182 lóerős turbómotor odalép, ha kell. A legmagasabb felszereltségű HR-V automataváltóval járt nálunk. A Sport nevet viselő, legmagasabb kivitel nyilván nem egy tipikus sportautó, ám összességében egy igen divatos, izgalmas crossover.

Mi sem mutatja jobban. hogy a Honda is városi felhasználásra szánta a kocsit, hogy összkerékhajtás nincs hozzá, minden modell elsőkerekes. Ám a Sport kivetelben a futóművet és a többit a nagyobb teljesítményhez hangolták a tervezők (a második legerősebb motor egyébként 130 lovas, sima 1,5-ös benzines). Ez a kivitel több ponton is megkülönböztethető a "sima" testvéreitől: dupla kipufogó, LED-fényszóró, és a 18 coolos fekete kerekek is csak ebben a szériában alapok.

Belül sincs ez másképp: csak a Sportban van bordó-fekete utastér, ami egyébként eléggé mutatósra, hívogatóra sikeredett, eleganciát ad a sportos létnek. Hála a jó égnek a sportüléseket kihagyták, szabályos foteleket kapunk a Hondához, amelyeket a tesztautóban kézzel kellett beállítani. Az anyagminőségre, és az összeszerelés színvonalára szintén nem lehet panasz, kemény műanyagokat elvétve találunk az utastérben (például az ajtó alján, de ott teljesen elfér). Mindenhol máshol puha bevonattal találkozunk a már említett bordó-fekete színkombinációban.

A négyhengeres benzinmotor egyébként hagra nem is tűnik sportosnak, ahogyan a kipufogóból sem dördül elemi erővel a hörgés egy nagyobb gázadásnál. De az erő az megvan az autóban, elég annyit mondani, hogy még az automataváltóval is 8,6 másodperc alatt van 100-on. Mondjuk a CVT váltó egy kicsit sokat totojázik, ha hirtelen akarunk gyorsítani, akkor mintha túlzottan is bőgetné a motort. Ugyan az erőtartalékok megvannak, de inkább a hétköznapi használathoz (város + pálya), mintsem a sportos közlekedéshez. Ha egy szóval kellene jellemezni a HR-V Sportot, akkor inkább a magabiztosat mondanánk. Az auó a magyar utakra teljesen oké, a kátyúkat jól viseli a futómű.

Kulturált beltér



Viszont a középkonzol érintőgombjaival nem voltunk annyira kibékülve, főképpen ha vezetés közben kellett a hangerőt szabályozni, vagy a klímát állítgatni. Egyszerűen hiányoztak a fizikai gombok, amelyeket akár érzésre is be lehet lőni, nem kell keresgélni azt a pontot, ahol befogadja az érintést az autó. Viszont a beltér többi részével nincs baj, a légbefúvók is mutatósak, és a kormány is elég egyedi a bordó varrással. A tárolórekesz is kielégítően méretes, jó elosztású USB-aljzatot, 12 voltos kimenetet és még HDMI dugaljt is kapunk az autóba.

A helyre hátul sem lehet panasz, a fejtér egészen 190 centis magasságig teljesen oké! Mivel a tank az utastér közepére került - régi hondás törkk -, az ülések valamelyest msgasabban vannak, ergó kényelmesebbek. Másrészről pedig a HR-V-ben is teljesen fel lehet hajtani a hátsó ülések ülőlapját, így növelve a rakteret - a művelet osztottan hajtható vére, szoval, ha valaki mégis hátul akarna ülni, neki le lehet hajtani egy ülést a csomagok mellett például. A csomagtér mérete hozza a kategóriaátlagot, 470 literes, de az üléseket ledöntve már 1500 liter környéki ürtartalomba lehet pakolni.

Vannak azért hátrányok is



9,6 millió forintért rengeteg versenytárs van a kategóriában, a Honda a remek variálhatósággal, és az elegáns stílussal igyekszik kitűnni a tömegből - ennyi pénzért ráadásul elég bő az extralista is a kétzónás automata klímától kezdve a sávelhagyás átlón és a vészfékező rendszeren át egészen az adaptív tempomatig. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a központi kijelző szoftvere egy kicsit lassúcska, 2020-ban azért ennél több kellene. A telefontükrözésről egyelőre ne álmodozzunk, ahogy a kulcs nélküli indítást sem adják hozzá.

Ahhoz is hozzá kell szokni, hogy a kilométeróra analóg, ráadásul nem simán felfestve vannak az egységek benne, hanem kis műanyag pöckök jelölik a 10 kilométereket. Ez elsőre vagányak tűnik, de ha az ember menet közben ránéz, hajlamos elszédülni - elég keményen kápráztatja a szemet hirtelen. A gyári 6 literes vegyes fogyasztás helyett 7-7,5-tel kell számolnia annak, aki ilyet szeretne venni.

Összességében a HR-V Sport egy higgadt, józan választás lehet bárkinek, aki kényelmesen akar eljutni A-ból B-be. Előzgetni is magabiztosan lehet vele, de egy versenypályára ne ezzel induljunk. Egy családnak ellenben ideális választás lehet.

Minden vágyad egy HR-V Sport, de szűkös a keret?

Ha új autót vennél, de nincs elég megtkarított pénzed, most igencsak kapóra jöhet, hogy a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is.

Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor a Pénzcentrum autóhitel kalkulátora szerint az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után.

Persze érdemes megnézni az ajánlatokat jóval kisebb hitelösszegre és rövidebb futamidőre is, de ebben az estben se feledkezz meg arról, hogy a kamatkedvezmény csak az idei évre vonatkozik. Nos, amennyiben 500 ezer forintot igényelnél, 36 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 10 058 forintos törlesztőrészlettel a CIB Bank nyújtja (THM 7,62 %), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 11 591 forintos törlesztőt (THM 13,25 %) ígérő ajánlata sem.