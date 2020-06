Nincs visszaút, adóemelés jön Magyarországon: szinte mindenki megérzi

Emelkedni fog az üzemanyagok jövedéki adója, mivel a Brent olaj ára tartósan 50 dollár alatt maradt. A benzin és a gázolaj is fixen többe fog kerülni, és akkor még nem beszéltünk a Mol áremeléseiről. Alább azt is megtudhatod, miért kell többet fizetnünk, ha amúgy olcsóbban lehet beszerezni a kőolajat.

Minden bizonnyal emelkedni fog az üzemanyagok jövedéki adója, mivel a Brent olaj hordónkénti átlagárán alapuló számítás 50 dollár alatti értéket mutat az előző negyedévben. Az erről szóló számításokat várhatóan június 20-ig teszi közzé a NAV, de a Portfolio árfolyamgörbéjén is látható, hogy az elmúlt három hónapban nemigen ment 43 follár fölé a hordónkénti ár.

Úgyhogy a 2016-ban elfogadott szabály értelmében a jövedéki adó a benzin esetében 120 helyett 125 forint lesz, gázolajnál pedig 110 helyett 120 forint egy literre vetítve.



A Brent olaj hordónkénti árának változása az elmúlt hónapokban a Portfolio grafikonján. A Brent olaj hordónkénti árának változása az elmúlt hónapokban a Portfolio grafikonján.

Olcsóbb az üzemanyag, de többet fizetünk?!

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért is kellene többet fizetnünk, amikor amúgy olcsóbb lett a kőolaj. Ahogyan a szabályozás elvéből is látható, az államnak nagyon nem mindegy, hogy mennyibe is kerül az üzemanyag Magyarországon, és abból mennyi adóbevétel keletkezik. Csak hogy érzékeltessük, mennyire fontos eleme a jövedéki adó a magyar költségvetésnek: ez az adónem nagyjából 1000-1200 milliárd forintos bevételt jelent egy évben - legalábbis az elmúlt évek költségvetései rendre így számoltak. Az áfa mellett a jövedéki adó az egyetlen, ami ezer milliárd feletti adóbevételt generál a fogyasztáshoz kapcsolt adók közül. A befolyó összeg kétharmada az üzemanyag-forgalomból, egyharmada pedig az egyéb termékek (jellemzően dohány és alkohol) értékesítéséből származik.

A sávos rendszerre azért van szükség, mert ha nagyon alacsony az üzemanyagár, akkor kevesebb bevétele lenne az államnak a tervezettnél, és ráadásul az áfa is a jövedéki adóval terhelt üzemanyagár után számolandó - enélkül jó eséllyel fel is borulna az éves költségvetés, ha valamilyen előre nem látható esemény, például egy világjárvány miatt bezuhannak az árak. Ahogy történt ez most is a koronavírus miatt: a kieső bevételt pedig valahogyan kompenzálni kell, hogy ne keletkezzen komolyabb hiány, ezért kell majd a sávos rendszer alapján rádobni azt a pár forintot a benzin és a gázolaj jövedéki adójára.

Ha már itt tartunk: az a literenként 5-10 forint nem is olyan elenyésző összeg, ha azt vesszük, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség honlapján elérhető adatok szerint tavaly csaknem másfél milliárd liter benzin, és nagyjából 2,4 milliárd liter fogyott Magyarországon csak a MÁSZ-tagvállalatoknál. A szövetség gyakorlatilag az összes nagy hálózatot összefogja: a Castrum Ferrerum , a Lukoil, a Mobil Petrol, a Mol, az OIL, az OMV, és a Shell is tagjai a hazai tömörülésnek, amely így összesen ezernél is több töltőállomást foglal magába.

És nagyjából ugyanennyire tehető azon kutak száma az országban, amelyek nem MÁSZ-tagok: a NAV részletes adataiból az derül ki, hogy benzinből tavaly 2 milliárd liter fogyott Magyarországon, gázolajból pedig 3,6 milliárd.

