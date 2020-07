Nem csak fagyisznoboknak: ezek a legjobb balatoni fagylaltozók 2020 nyarán

Habár az időjárás ma nem a legszebb júliusi arcát mutatja felénk, azért egy jó fagylalt mindig jól esik. Összeszedtük a Balaton körüli legjobb fagyizókat és cukrászdákat, hogy ne kelljen kutatni őket. Érdemes megjegyezni!

Nyáron, amikor meleg van, megugrik a kereslet a hűs édességre: éppen ezért a hatóságok is fokozottan ellenőrzik a fagylaltozókat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavalyi vizsgálatai­nak eredményei alapján kijelenthető: nem árt az óvatosság, ha valaki fagylaltot szeretne enni.

"A múlt évi ellenőrzésekben ugyanis minden tizedik fagylaltozónál találtak valamilyen ­hiányosságot a szakemberek, tíz esetben ráadásul fogyasztásra alkalmatlannak ítélték az árut, és kivonták azt a forgalomból. A tapasztalatok szerint a nem megfelelő higiénia és tárolás komoly probléma forrása lehet. Megbetegedésekhez vezethet, ha lejárt alapanyagot használnak fel a készítők, ha visszafagyasztják a már megolvadt fagylaltot vagy túltárolják az édességet. A fagylalt árusítás közben is szennyeződhet, ezért fontos a kiszolgálók személyi tisztasága is" - számolt be nemrég a HelloVidék.

Aki tehát biztosra megy, az kipróbált, minősített fagyizókba látogat. A Magyar Konyha például évek óta listázza nem csak a fővárosi, de a legjobb balaton-környéki helyeket is. Legfrissebb nyári számának gasztrokalauz melléklete több száz tó környéki helyet mutat be, így cukrászdákat, fagyizókat is.

A kiadvány alapján a 10 legjobb fagyizó 2020-ban a Balatonnál:

Bergmann Cukrászda - Balatonfüred

Bringatanya - Somogyi Fagylaltműhely Gyenesdiás

Café Melba Cukrászda Siófok

Füredi Fagyizó - Balatonfüred

Karolina Kávéház és Koktélbár - Balatonfüred

Kő fagyi? - Mindszentkálla

Móló Cukrászda - Révfülöp

Mónisüti - Gyenesdiás

Szélcsend - Balatonföldvár

Szigligeti Fagyizó szigliget

A Bergmann Cukrászdák a Bergmann családról kapták nevüket, ahol nagy hagyományai vannak a cukrász mesterségnek. Az első Bergmann Cukrászdát 1939-ben Győrben nyitották. Fagylaltjaik természetes alapanyagokból, főzött technológiával készülnek. A Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely fagylaltkülönlegességeikkel számtalan díjban részesültek, melyek közül a legjelentősebb a 2017-ben a Fagylalt Világbajnokságon elnyert különdíj! A Café Melba kézműves olasz fagylalttal, süteményeinkkel valamint Pascucci kávékülönlegességekkel várja a vendégeket. A Kő fagyi műhelyében minden nap többféle gyümölcsfagyi készül, és a laktózérzékenyekre is gondolnak.

A Móló Cukrászdában is van kézműves fagylalt, valamint olasz kávé és helyben készült sütemények: házi krémes, klasszikus somlói galuska, vegán és mentes édességek. Szigligeti Fagyizó: sörbetjeik (szeder, vérnarancs bodza, őszibarack, eper) különösen népszerűek, de persze van vanília, gesztenye és sok más íz is. Közönségkedvenc összeállítás:mangósörbet + pisztácia. A boltban helyi kézműves termékeket is lehet kapni.

Címlapkép: Getty Images