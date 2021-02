Nehéz napok várnak a magyar autósokra: méregdrága a javítás, ha erre nem figyelnek

Betört az ítéletidő Magyarországra, komoly fagyokra kell felkészülni a következő napokban. Ez sok bosszúságot okozhat az autósoknak, hiszen nemcsak az ablakok fagyhatnak le, hanem a zár vagy az ajtó is. Sokan nem tudják, mit kell tenni ilyenkor, és akár kárt is okozhatnak saját autójukban. A német autóklub összeállított néhány tanácsot, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket.

Ónos eső, megolvadt és visszafagyott hó - mindkettőre számíthatunk a következő napokban. Az autósok pedig számolhatnak azzal, hogy a víz összegyűlhet az ajtótömítések között vagy a zárban, ott pedig megfagyhat - így pedig a kocsi ajtaja nem nyílik ki. Kevesen tudják, mit kell ilyenkor tenni, a meggondolatlanság pedig akár drága károkat is eredményezhet. Az ADAC most összeszedte a fontosabb tudnivalókat: így szabadítsd ki az autódat a jég fogságából.

Először is fontos ellenőrizni, hogy a tömítések fagytak oda az ajtóhoz, vagy a zár jegesedett el, azért nem nyílik az ajtó. Ha a kulcs bemegy a kulcslyukba és elfordítható, de az ajtó így sem nyílik ki, akkor a gumitömítés a ludas.

Ebben az esetben soha ne próbáld meg erővel kinyitni a megfagyott ajtót, mert elszakadhat a tömítés, ími beázáshoz vezet, ezért cseréltetni kel.

Ahelyett, hogy kitépnéd az ajtót, próbáld meg először befelé nyomni az ajtót, ha egy kicsit bejáratódik, van rá esély, hogy fellazul a jegesedés. Ha ez nem jön be, akkor érdemes még végigütögetni az ajtó széleit. Ha ez sem jön be, akkor megpróbálhatsz egy másik ajtón bejutni: ha mondjuk a jobboldali könnyebben nyílik, már félig nyert ügyed van! Hiszen ha már bent vagy, akkor egyrészt a vezetőoldali ajtót finomabban is megpróbálhatod kinyitni, másfelől pedig átkászálódhatsz a sofőrülésbe, és beindíthatod a kocsit, hogy a fűtés is rásegítsen.

Egy másik módszer, hogy langyos vizet öntesz körbe az ajtókerete. Fontos, hogy soha ne forró vizet használj! Ez károsíthatja a festéket, a tömítéseket. Fontos, hogy a meleg víz ne érje az ablaküveget, hiszen a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt az megrepedhet, betörhet. Ha végül kinyílt az ajtó, érdemes egy ronggyal szárazra törölni az ajtótömítéseket, hogy ne fagyjanak le újra.

Ha a zár van befagyva, először próbálkozz meg valamilyen zárjégoldóval. Alternatíva lehet az alkoholtartalmú kézfertőtlenítő is, ami így a vírusos időkben vélhetően mindig van kéznél. Ha nincs kéznél jégtelenítő, akkor hasznos lehet egy öngyújtó, amivel felmelegítheted a kulcsot, ími így felolvasztja a jeget a zárban.

Hogy megelőzd a bajt, még az első fagyok előtt kezeld le a gumitömítéseket valamilyen, külön ezekre kifejlesztett ápolószerrel . Az ADAC szakértői nem javasolják a háztartásban fellelhető termékek használatát, így a vajat, vagy a disznózsírt is felejtsd el! Az ápolószer megakadályozza, hogy a gumitömítők közvetlenül érintkezzenek egymással, így pedig egymáshoz sem tudnak fagyni. Az ajtózárra is léteznek speciális olajozószerek, illetve az ADAC még a grafitot tartalmazó készítményeket is javasolja a fagyás megelőzésére.

