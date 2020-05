Megszólalt a Semmelweis rektora: ezért nem volt tetőzése Magyarországon a járványnak

Az országos tesztelés részadatai alapján is enyhítene a budapesti korlátozásokon a Semmelweis Egyetem rektora, aki egy friss interjúban elmondta, hogy Magyarországon a járványnak miért nem volt tetőzése. Merkely Béla már április elején azt látta, hogy itthon nem lángol be az olaszországihoz hasonló mértékben a koronavírus-járvány. Novemberre szeretne vakcinát, amit nem tenne kötelezővé, és első körben a fiataloknak sem adatná be.

Merkely Béla a járvány után azt várja, hogy átrendeződik az egészségügy struktúrája, ő maga pedig visszavonul az intenzív szerepléstől. Azt mondta a 24.hu-nak adott interjújában, nem egyéni ambíció, hanem az élet sodorta a mostani vezetőszerepbe, és hangsúlyozza: ő nem politikus, hanem orvos.

A Semmelweis Egyetem vezetésével, a négy hazai orvosképző egyetem részvételével május 1-jén kezdődött országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat, aminek keretében 17 787 embert választottak ki, és hívtak be tesztelésre. A tesztelés az eredeti tervek szerint május 15-én este zárult volna, ám Merkely Béla azt mondta: egy nappal kitolták a vizsgálat végét, így szombaton ér véget a H-UNCOVER elnevezésű tömegtesztelés. A szakember szerint a kutatási eredményekre támaszkodva lehet majd dönteni a további enyhítésekről:

4-5 ezer vizsgálatra jut egy pozitív eredmény, ez azt jelenti, hogy nincs akadálya az óvatos nyitásnak. Bizonyos szabályokat azonban be kell majd tartani, például a távolságtartást, maszkviselést, kézfertőtlenítést. A szórakozóhelyeket nem nyitnám ki, az egyetemeket viszont igen, hogy úgy lehessen vizsgázni, mint ahogy az az érettséginél történt.A legtöbb országban adatok hiányában kezdték el a nyitást. Nekünk vannak adataink, ezek alapján azt kell hogy mondjam, a lehető legjobb időpontban vagyunk a nyitásra. A fertőzöttség ennyire alacsonyan a járvány legelején állhatott

-mondta el. Az idősotthonokkal kapcsolatban azt mondta, úgy kell kezelni azokat, mintha egészségügyi intézmények lennének. "Ezeken a helyeken semmiképp sem szabad még lazítani. Azt viszont látni kell, hogy a vektorok, vagyis a kívülről érkező kiszolgáló személyek, mint például a konyhai dolgozók. karbantartók közül egyre kevesebb lesz a fertőzött, majdhogynem nulla. Így ha az otthonokban sikerül a fertőzöttek izolációja, akkor 4-6 hét alatt vírusmentesíteni lehet ezeket az intézményeket."

A szakértő úgy véli, nyáron nem kell második hullámtól tartani, ősszel viszont nagyobb erre az esély. Viszont most már sokkal több adat és tapasztalat áll rendelkezésre, ezért Merkely abban bízik, hogy nem lesz még egy akkora járvány, mint ami Nyugat-Európán végigsöpört.

Idővel megtanultuk kezelni a vírust és a járványt is. Az elején például mindenki a lélegeztetőgépek szerepét hangsúlyozta. A kínaiak és az olaszok is azt mondták, nincs elég lélegeztetőgép. Ma már azt mondjuk, hogy ha lehet, ne tegyük gépre a koronavírusos beteget. (...) Néhány gyógyszerről is kiderült időközben, hogy nem hatásosak, a vérplazma-terápia pozitív hatásáról viszont egyre több a nemzetközi és hazai eredmény

- mondta el a rektor. Arra a kérdésre, hogy az egészségügyet hogyan lehet visszaállítani a járvány előtti működésére, a szakember azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy megváltozik majd a struktúra, és úgy vélekedett, lenne értelme a centralizáltabb működésnek. Az oltás kérdésében megengedő lenne a szakember, nem tenné azt kötelezővé:

Mindenki számára kötelezővé nem tenném, de a 65 év feletti lakosok számára, illetve az idősotthonokban, valamint a kórházakban dolgozóknak ingyenesen elérhetővé tenném az oltóanyagot, és számukra javasolnám is az oltást. Meglátjuk, mit ajánlj majd a WHO, de a fiatalokat legfeljebb csak későbbi körben egyéni igények alapján oltatnám be, persze, minderről nem a Semmelweis Egyetem rektorának kell döntenie

- mondta el.

