Már néhány millióért lehet vízparti nyaralód: a Balaton, Adrián is

Kiszámoltuk, ha veszünk egy olcsó lakókocsit, akkor már a második évben visszahozhatja az árát, ha a hotelben töltött éjszakákat inkább kempingben töltjük. A lakókocsinak és a lakóatónak azonban nem csak anyagi szempontból vannak előnyei, sőt, a legtöbb kempingező nem is a spórolás miatt választja ezeket. Bár a népszerűségük Magyarországon is egyre nő, azért még mindig nagyon kevesen vannak, akiknek ilyen járművük van. Aki mégis ilyet választ, annak sok dolgot kell figyelembe vennie vásárláskor: ezeket is bemutatjuk a cikkünkben.

A magyarok egyik legkedveltebb nyári célországában, Horvátországban tömegével láthatunk lakókocsikat és lakóautókat, de már Magyarországon is egyre több ilyen "mozgó hotellel" találkozhatunk. A lakókocsi és lakóautó nem tűnik olcsó megoldásnak, de a mai szállodai árakat látva egyáltalán nem biztos, hogy nem érdemes beruházni egy ilyen járműbe. Alábbi kalkulációnkból az jön ki, hogy aki sokat költ nyaranta utazásra, annak érdemes elgondolkodnia rajta, hiszen anyagilag jobban megéri a lakókocsi, mint a hotel. De azt azért hozzátesszük, hogy nem csak az ár az egyetlen tényező, amit figyelembe kell venni.

Lakóautó vagy lakókocsi?

Mindenekelőtt érdemes tisztában lenni a megnevezésekkel: mi a különbség a lakókocsi és lakóautó között? A lakókocsi egy vontatott jármú, technikailag egy berendezett pótkocsi, míg a lakóautó önálló motorral nem rendelkező, vontatójárművet nem igénylő jármű. A lakóautó így amellett, hogy a lakókocsihoz hasonló lakrész karbantartását is igényli, még a hagyományos autóhoz szükséges teendők ellátását is kihagyhatatlanná teszi. Így aztán mindkettőnek megvan az előnye: a lakókocsi általában olcsóbb, fenntartási sem kerül annyiba, a lakóautó praktikusabb, hiszen sokkal nobilisabb a lakókocsinál, ellenben sokkal drágább.

A lakókocsik és lakóautók önálló áramforrással vannak ellátva, amelyet kempingben általában kialakított helyeken rácsatlakoztathatunk az energiahálózatra, sok esetben a vízhálózatra is. A kempingekben a lakókocsi és lakóautó tehát kvázi egy teljes értékű lakásként viselkedik, bár az élettér meglehetésen szűkös ezekben a járművekben. A legoptimálisabban tehát a kempingekben tudjuk kihasználni a lakókocsik és lakóautók előnyeit, bár korlátolt mértékben azért vadkempingezésre is alkalmasak - arra azonban figyelni kell, hogy ilyenkor megbüntethetnek minket (a szabályozás országonként változik).

Mennyire elterjedt?

Azt tapasztalhatjuk, hogy Magyarország útjait egyre több lakókocsi és lakóautó járja, de a pontos számra csak becslésünk lehet. Megkérdeztük a Magyar Camping és Caravanning Clubot, hogy nagyjából hány családot számlál Magyarországon a lakóautós közösség. A Club munkatársa kérdésünkre elárulta, hogy az ő egyesületüknek 470 tagja van, és az országban rajtuk kívül még 4 hasonló méretű szervezet működik. Ha ezeket összeadjuk, akkor is egy meglehetősen alacsony számot kapunk: a magyar lakókocsis és lakóatós közösség itthon egészen biztosan nem haladja meg a 10 ezer főt.

A club képviselője azt is elmondta, hogy a lakókocsik itthon az 1970-es években jelentek meg, ezek azonban meglehetősen kezdetlegesek voltak. A lakókocsik ezután tettek szert népszerűségre, ma pedig már inkább a lakóautó számít keresettnek. Bár azt hozzátette, hogy Magyarországon leginkább a sátras kempingezés a népszerű: sok túrabiciklis például kempingekben tölti az éjszakát, a magyar kempingeket látogató lakóautósok pedig leginkább Nyugat-Európából jönnek.

Elmondása szerint azok, akik vásárolnak ilyen járművet, gyakran használják azt: nem ritkák azok a kempingezők, akik akár minden második hétvégét máshol töltik - bár, ahogy azt fentebb is írtuk, a lakóautó és lakókocsi még egyelőre kevésbé elterjedt Magyarországon, és ennek megvan az oka. A Club munkatársa felhívta a figyelmet pár dologra a lakóautókkal kapcsolatban: egyrészt a folyamatos karbantartás mellett ezeknek az autóknak műszaki vizsgával és engedéllyel kell rendelkezniük, másrészt gyakran problémát jelent a tárolásuk: aki például belvárosi lakásban lakik, és nincs telke, szinte lehetetlen megoldani a tárolást. Sokan élnek ezért azzal a megoldással, hogy a lakókocsit egész évben a kempingben helyezik el - a kempingek ilyenkor általában jelentős kedvezményeket adnak.

Mennyibe kerül?

A nekünk nyilatkozó szakember szerint a lakóautó és lakókocsi nem olcsó megoldás, az ő elmondása szerint a lakóautózás egyenesen a gazdagok hóbortja. Az ő állítása szerint egy átlagos lakóautó ára újonnan 20 millió forint körül van - és ez csak a vételár. Ezt kevesen engedhetik meg maguknak.

Mi kis kutatómunkával találtunk az interneten ennél olcsóbb új lakóautókat is - egyes modellek már 10 millió forint körül is vihetőek, de önmagában ez is tetemes összeg. A lakókocsik némileg olcsóbbak, az új modellek 2,5 millió forinttól érhetők el, de kissé nagyobb, komfortosabb modellek 3,5-4 millió forinttól kezdődnek - ehhez természetesen szükség van olyan gépkocsira is, ami el tudja vontatni a lakókocsit. A határ azonban mindkét típusnál a csillagos ég.

A használt lakókocsik egészen olcsóak, már pár százezer forintért is találunk 20-30 éves modelleket, a lakóautóknál ugyanez pár millió. Megkérdeztük a Magyar Camping és Caravanning Clubot arról is, hogy érdemes-e használt lakóautót vagy lakókocsit venni. Válaszuk szerint bár ezek jelentősen olcsóbbak, a karbantartási költségek rendkívül magasak: az alkatrészek nagyon drágák. Minden esetben figyelni kell lakókocsi- és lakóautó vásárláskor ezért arra, hogy a jármű ne legyen sérült, hiszen a javítás költsége akár a használt jármű vételárat is meghaladhatja. A beázás jeleit mutató lakókocsit például soha nem szabad megvenni. De a szakember szerint például a gumi is nagyon hamar elhasználódik az ilyen járműveknél, aminek az ára magasabb lehet, mint egy hagyományos autógumié.

A bérlés sem olcsó: egy lakókocsi napi bérleti díja is 10 ezer forinttól kezdődik, bár jellemzőbb inkjább a 20 ezres összeg, a lakóautók pedig akár 30-40 ezer forintba is kerülhetnek naponta. Ez olyan ár, amiért már hotelbe is mehet az utazó.

Vásárláskor azonban lehet spórolni, ha odafigyelünk: vannak olyan kényelmi funkciók, amik megdobják az árat, de nem biztos, hogy a vásárlónak megéri. Ilyen például a fürdőhelyiség, amit sok lakóautóba beépítenek, noha a szakember szerint a kempingezők alig használják ezeket: a legtöbb kempingben ugyanis van fürdőhelyiség is, és azt használva a lakókocsisoknak és lakóazutósoknak nem kell vesződnie a tartályok kiürítésével. Ezen kívül számos olyan luxuselem épülhet be a lakókocsiba, ami megdobja az árat, de nincs rá feltétlen szükség.

Ami viszont nagyon fontos a Club munkatársa szerint, az a tárolás. A lakókocsikon és lakóautókon nagyon sok a könnyen károsodó műanyag elem, ami helytelen tárolás esetén könnyen tönkremegy - ennek pedig borsos ára van. Sokat lehet spórolni azzal is, ha alacsony fogyasztású típust választunk, hiszen a nagy felület miatt az erősebb motorral sem tudunk száguldozni.

Megéri?

Hogy mégis mennyire éri meg anyagilag, arra hozunk egy példát. Természetesen ha 20 milliós lakóautót veszünk, az vélhetően sosem hozza vissza az árát, ezért mi most egy használt verzióval kalkulálunk. Tegyük fel, hogy használtan 1 millió forintért veszünk lakókocsit. Feltesszük, hogy egy vontatásra alkalmas jármű eleve rendelkezésre áll, mint ahogy benzinköltséggel sem számolunk, hiszen a nyaralás helyszínére is autóval érkezünk (a megnövekedett fogyasztással kalkulálhatnánk, mivel ez azonban nem olyan nagy tétel egy oda-vissza utazás esetén, ezért ezt elegánsan elhagyjuk). A lakókocsira évente 50 ezer forint fenntartási költséget számolunk. Tegyük fel, hogy a kemping naponta 10 ezer forintba kerül, az alternatív megoldás, a hotel ezzel szemben legyen 40 ezer forint (mivel a családnak nincsenek extra igényei. Ha 100 ezer forintos hotel árral számolnánk, akkor magasabb lakókocsi vételárral kéne számolnunk, hiszen akkor vélhetően egy nagyobb igényű családról van szó).

Azt kaptuk, hogy amennyiben a család minden évben egy hetet tölt nyaralással, akkor a lakókocsi - a fenti feltételek mellett - 6 év alatt hozza vissza az árát, azaz legalább ennyi ideig kell használni, hogy jobban megérje, mint hotelbe menni. Ha nyaranta kéthetet vakációzunk, akkor már 2 és fél év alatt megtérül a lakókocsi, ha pedig nyaranta három hónapot is eltöltenénk valahol, akkor már a második év második felében is spórolunk a lakókocsival. Ismét kiemelnénk, meglehetősen alacsony szállódaárakkal számoltunk, de magasabb hoteldíjak és drágább lakókocsi mellett vélhetően hasonló arányok jönnek ki. Mi is tudjuk azonban, hogy ez csak elméleti okoskodás, hiszen a legtöbb lakókocsis és lakóatós nem ilyen megfontolás miatt dönt az ilyen jármű mellett. Ahogy a Magyar Camping és Caravanning Club munkatársa fogalmazott:

A lakóatóban a feeling a lényeg.