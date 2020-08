Komoly betegséget terjeszthetnek a magyar autók: így úszhatod meg a fertőzést

Ugyan nincs rekordmeleg, a párás idő miatt sokan nyomatják az autóklímát. Ám sokan rosszul használják a légkondicionálót, ezzel pedig könnyen baktériumteleppé válhat a rendszer. Ezeket a hibákat követik el a leggyakrabban az autósok.

Bár olyan gatyarohasztó meleg nincs, de elég párás a levegő, amit sok autós nem bír: ezért is járnak a legtöbben klímával, hiszen így a kocsi belsejében nem lesz annyira párás a levegő - sőt, az ablakok párásodása esetén is sok modell a klíma segítségével fújatja le a szélvédőről a párát. Ugyanakkor egy csomó buktatója van az autóklímázásnak, a legtöbbel nincsenek tisztában ezekkel, és rendre elkövetik a hibákat. Alább mutatjuk, hogy mire kell figyelni:

Gyakori hiba, hogy úgy indulsz el, hogy nem hagyod rendesen dolgozni a klímát. Érdemes pár perccel korábban beindítani a kocsit, és járatni egy kicsit a rendszert, hogy már hűvös autóba szállj be. Ez nem csak a konfort miatt fontos, hiszen a tűzforró autóban kevésbé lehet koncentrálni. Annak érdekében, hogy az autó minél hamarabb lehűljön, érdemes keringetőre állítani a ventillátort, hogy ne a külső meleg levegőt szívja be a rendszer, hanem a kocsiban lévő levegőt hűti le. A keringetés alatt a rendszer nagyobb teljesítményen dolgozik, gyorsabban hűt, úgyhogy kb. 5 perc után ki lehet, és ki is kell kapcsolni, mivel az Autobild szakértői szerint ha sokáig keringeted a levegőt, akkor fennáll a veszélye annak, hogy felgyülemlik a szén-dioxig az utastérben.

Sokan a hőmérsékletet is rosszul állítják be: ha nincs kint kánikula, akkor érdemes 20-22 fok körülre beállítani a termosztátot. Amennyiben kánikula van, akkor nem szabad a külső hőmérsékletnél hat fokkal hidegebbre állítani! Sokan az ablakot is lehúzzák, ha már túl hűvös van nekik az autóban: ez egy másik jellemző hiba, hiszen "kimegy a hideg", fölöslegesen fogyott az üzemanyag. Inkább érdemesebb ilyen esetekben melegebbre állítani a hőmérsékletet, illetve lejjebb venni a ventillátor sebességét.

Táptalaj a baciknak



Kevesen foglalkoznak a klímatisztítással, hiszen ha van is szaga a berendezésnek, az pár perc használat után már nem érezhető. Ám a szag jelzi, hogy túlzottan elszaporodtak a baktériumok az autóklímában, úgyhogy ajánlatos mihamarabb fertőtleníteni. Ennek kapcsán egy másik hibát is gyakran elkövetnek az autósok: a legtöbben végig nyomatják a klímát, csak akkor állítják le, amikor megérkeznek az úticélhoz. Így azonban a kondenzvíz nem tud rendesen elpárologni a rendszerből, kitűnő táptalajt biztosít a baktériumoknak. Úgyhogy érkezés előtt pár perccel érdemes kinyomni a légkondit.

Rengetegen ódzkodnak az autóklíma használatától, mert többet fogyaszt tőle a verda: ez valóban így van, de az így keletkezett többletköltségek még mindig viselhetőbbek, mint a károsodás kijavításának költségei. Hiszen ha nem használjuk a légkondit, az álló alkatrészek beállnak, hiszen csak működés közben kenődnek megfelelően.

Címlapkép: Getty Images