Így darál be a budapesti forgalom: ennyi időt veszítesz egy 30 perces úton a dugók miatt

Bár a koronavírus-korlátozásoknak köszönhetően Budapesten is brutálisan csökkent a forgalmi zsúfoltság mértéke 2020-ban 2019-hez képest, a magyar főváros útjai így is beletartoznak Európa legforgalmasabb városainak első negyedébe. Mindez pontosabban azt is jelenti, hogy ha valaki a legforgalmasabb reggeli vagy délutáni órákban autózik a városban, az átlagosan egy alapvetően 30 perces utat inkább 44 perc alatt tud abszolválni, tehát a normális menetidő 46 (!) százalékkal megemelkedik. Aki viszont teheti, rengeteg időt tud például megspórolni hétfő reggelenként, ehhez viszont korábban kell elindulnia. Mutatjuk a budapesti közúti közlekedés 2020-as számait, zsúfoltságtól, ranglistástól, mindenestül.

Az eddigi legfrissebb, 2020-as forgalmi adatokra vonatkozó jelentés szerint a tavalyi évben Moszkvában volt a legmagasabb a forgalmi torlódások aránya a világon. Az orosz fővárost Mumbai és Bogota követte a világranglistán, de a top 7-be befért még Manila, Isztambul, Bengaluru és Kijev is. A kutatást a TomTom autós navigációs rendszer gyártó cég jegyzi, összesítései a világ 57 országának, 416 városából szolgáltatnak adatokat a helyi forgalomról.

Így természetesen Magyarországról, azaz Budapestről is. A magyar főváros 2020-ban a világranglista 81. helyén végzett, ami egészen pontosan 27 százalékos forgalmi zsúfoltságot jelentett a tavalyi évben. Ez azt is jelentette, hogy 2019-hez képest 27 százalékkal mértek kisebb forgalmat.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy Budapest 2019-ben a 48. forgalmilag legzsúfoltabb városnak számított, ami az elmúlt 4 év távlatában a legrosszabb adatunk volt. Ehhez képest óriási mértékű volt a visszaesés, ami természetesen javarészt a koronavírus-járvány korlátozásainak volt köszönhető. Ez a tendencia egyébként az egész világon megfigyelhető volt, a globális lezárások ugyanis a világ szinte minden pontján csökkentették a forgalmat.

Csak összehasonlításképpen, Budapesten februárban, ami a 2020-as és legforgalmasabbja volt, a torlódási arány 32 százalékos volt, ehhez képest áprilisban, amikor a legkisebb volt a forgalom, ez az arány 11 százalékos volt. További érdekesség a budapesti forgalomról, hogy a reggeli illetve délutáni csúcsidőben egyaránt 48-48 százalékos volt a forgalmi zsúfoltság aránya, előbbi azonban 17, míg utóbbi 19 százalékkal volt alacsonyabb tavaly, mint 2019-ben.

A legnagyobb, áprilisi kijárási tilalom alatt viszont a visszaesés nem kevesebb mint 76-77 százalékos volt. A csúcsidőben mért forgalmi zsúfoltság Budapest estében egyébként azt jelenti, hogy

egy 30 perces útra vetítve átlagosan 14 perccel (2019-ben ez 20 perc volt) hosszabbodik meg az utazás ideje.

Ez arányait tekintve 47 százalékos emelkedésnek felel meg. Ha tehát valaki reggel vagy délután akar eljutni valahová Budapesten, az jó, hogyha ezt belekalkulálja menetidejébe. Ha azonban kiszámoljuk, hogy mit jelent ez 1 évre vetítve, akkor egészen sokkoló számot kapunk. Ha valaki például a tavalyi évben jobbára a reggeli és délutáni csúcsforgalomban autózott, akkor körülbelül

110 órát veszített a magyar fővárosban a forgalmi zsúfoltság következtében, ami 4 napnak és 14 órának felel meg.

De mikor is van pontosan az igazi csúcsforgalom Budapesten? A TomTom adati szerint a legszörnyűbb hétfőn reggel 7 óra környékén autózni, ám ez egészen péntekig (ugyanebben az idősávban) nem igazán enyhül, illetve 8-9 óra környékére sem csökken radikálisan a zsúfoltság szintje. Délután a legrosszabb állapotok csütörtökön 16 és 17 óra között állnak be, de a többi hétköznapon is kifejezetten rossz a helyzet ugyanebben az időintervallumban.

Sok esetben nehéz lehet persze megoldani, de a navigációs cég szerint, ha valaki hétfőn reggel 7 előtt utazna inkább autóval, az egy 30 perces autóutón számolva (!) 6 órát takarítana meg éves szinten. További érdekesség a tavalyi évről, hogy a legrosszabb, azaz a forgalmilag legzsúfoltabb nap

2020. december 16-án volt Budapesten. Ekkor az átlagos napi zsúfoltság mértéke 46 százalékos volt.

Mit jelentett mindez európai szinten?

Európából összesen 31 ország, 239 városából közölt forgalmi adatokat 2020-ra vonatkozóan a TomTom, ebből, ahogy már a bevezetőben írtuk, az derült ki, hogy Moszkvában, Isztambulban és Kijevben a legrosszabb a forgalmi helyzet. Igen, ezek a városok világviszonylatban is kifejezetten rosszul szerepeltek.

Rajtuk kívül azonban az európai top 10-be még 3 orosz, 2 ukrán, illetve egy lengyel (Lodz) és egy román (Bukarest) várost került be. A magyar főváros európai összevetésben a 44. helyen végzett, gyakorlatilag fej-fej mellett Genova, Róma, Bydgoszcz, Szczecin, Zürich, Pozsony, Adana és Bordeaux mellett. Ami azt jelenti, hogy Budapest beletartozik Európa legforgalmasabb városainak első egy negyedébe.

Címlapkép: Getty Images