Horrortrélerek százait kapcsolták le a magyar autópályákon: nincs menekvés

Simán beléphetnek az országba azok a - jellemzően román rendszámú - trélerek, amelyek korántsem szabályosan vannak megrakva. A rommá pakolt autószállítókat gyakran egy, vagy két vontatmány is követi. De az sem ritka, hogy a tréleren lévő teherautókba imádkoznak be mégegy verdát. A cél vélhetően az, hogy egy fuvarral a lehető legtöbb autót vigyék haza nyugatról, de közben a sofőrök nemcsak a szabályokra hánynak fittyet, de mások életével is játszanak. A rendőrség válaszaiból kiderült, hogy ugyan próbálják kiszűrni a horrorkaravánokak, de a határon lehetetlen őket feltartóztatni.

Már meg sem lepődünk, ha a hírekben feltűnik egy-egy életveszélyes konvoj: a jellemzően román rendszámú trélerek sofőrjei vélhetően autónepperek, akik Németországból, vagy más nyugati országokból viszik haza a portékát, Magyarországon keresztül. Ezek az autódílerek jellemzően mindent feltesznek egy lapra, és a profit maximalizálása érdekében igyekeznek egyetlen fuvarral minél több kocsit hazaimádkozni.

Az egyik legdurvább ilyen karavánt a Vezess.hu egyik olvasója videózta le. A felvételen látható, hogy a tréleres autó mögé a delikvens felcsatolt egy utánfutót is, az azon lévő kisteherautóba pedig valahogy beszuszakoltak még egy drága Mercedest.

Az alábbi fotón lévő karavánt az M43-ason kapcsolták le a múlt héten. A terepjáró egy autókkal megrakott utánfutót húzott, ami pedig egy másik kocsit vontatott - ennek is volt utánfutója. A vontatott autóban a vezetőn kívül négyen is utaztak, ami teljesen szabálytalan.



Vontatmány vontat egy vontatmányt vontató autót. Fotó: Police.hu Vontatmány vontat egy vontatmányt vontató autót. Fotó: Police.hu

Talán még ennél is keményebb az a szürreális szerelvény, amelyet szerencsére végül szintén megállítottak a rendőrök. A hatóságok videója nem egy filmforgatáson, vagy kaszkadőrbemutatón készült: ez a rögvalóság.

Ha esetleg nem lehet kivenni, soroljuk: van tehát a piros tréler, ami egy kisautót visz, ez eddig oké. Emögé a sofőr utánfutón felpakolt egy kisbuszt is - nagyon-nagyon határeset, de akár még ez is elmehet.

Node nepperünk itt nem állt meg:

az amúgy is tekintélyes méretű vontatmány után kötéllel odarögzített mégegy autószállítót, amelyen egy újabb kisautót vitt, és a biztonság kedvéért emögé még felrakott egy BMW-t is az utánfutóra.

A rengeteg esetből talán még érdemes megemlékezni arról a horrorkaravánról, amelyben egy kisbuszra feleszkábált utánfutóra felszuszakoltak mégegy kisbuszt, ami rúdon (!!!) vontatott egy másik kisbuszt is. Az esetlről nem készült videó, de a Police.hu képein látni, hogy valamilyen gurtnival oldották meg, hogy a két busz közül ne essen ki a rúd. Szerencsére a zsaruk résen voltak...



És ez így közlekedett... Fotó: Police.hu És ez így közlekedett... Fotó: Police.hu

Mondanunk sem kell, hogy ahogyan a többi bemutatott eset, úgy ez is totál szabálytalan, ráadásul még életveszélyes is!

Simán bejöhetnek az országba



Az esetek kapcsán megkerestük a rendőrséget, akik kérdésünkre válaszolva közölték, hogy kiemelten ellenőrzik az autópályán, autóúton a vontatással, illetve az M1, N1 kategóriájú járművek megterhelésével kapcsolatos szabályok megtartását.

A közlekedésbiztonsági helyzet javulását célzó komplex közlekedésrendészeti ellenőrzések keretében ezen szabályok megsértése miatt 2018-ban 1004, míg 2019 első hat hónapjában 627 járművezetőt szankcionáltunk

- írta az ORFK kommunikációs osztálya, a büntetéseket a szabálysértési törvény rendelkezései alapján szabták ki. Ennek alapjá a kemény pénzbüntetés mellett akár el is kobozhatják az érintett járműveket, a sofőr jogsiját pedig bevonhatják.

Arra a kérdésünkre nem tudtak választ adni, hogy melyik volt a legkirívóbb eset, amivel találkoztak, de azt elárulták, hogy gyakorlatilg nem lehet megakadályozni, hogy ezek a nepperek, és életveszélyes vontatmányaik bejussanak az országba.

Ugyanis a schengeni övezeten belül nincsen állandó határellenőrzés, így a nyugatról jövő horrorkonvojok simán beléphetnek Magyarországra.

Egyedül annyit tudnak tenni a rendőrök, hogy az érintett útszakaszokon fokozttan ellenőriznek.

Mit is mond a KRESZ?

Ezek a sofőrök annak ellenére kelnek útra, hogy világosan, feketén fehéren le van írva a szabályozásban, hogy a vontatmány össztömegének kevesebbnek kell lennie, mint az azt vontató jármű össztömege. Hát, a fentiek közül ennek egyik sem felelt meg. Emellett a KRESZ azt is előírja, hogy az elromlott járművel maximum 40 km/h-val szabad vontatni, fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton, nem csúcsidőszakban. Emellett vontatás közben kötelező a jobbra tartás is, az autópályáról pedig a lehető leghamarabb le kell jönni. Vontatott járművön személy nem szállítható, kizárólag a vontatott járművet vezető személy.

Nem gondolnánk, hogy a romániai KRESZ megengedőbb lenne a túlsúlyos vontatmányokkal szemben.

Börtönbe is kerülhetnek



A Btk. alapján kirívó esetekben akár börtön is járhat a horrortrélereket vontatóknak. Ugyanis a 234-es, vonatkozó paragrafusa szerint közúti veszélyeztetést követ el, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki.

Az alap büntetési tétel háromévig terjedő szabadságvesztés, és ekkor még nem is okozott semmilyen balesetet, csak borzaztó installációt vontatott a sofőr. Bár itt a helyzettől függően akár felfüggesztettel, vagy pénzbírsággal is megúszhatja az illető. Ha könnyebb sérüléssel járó balesetet okoz, akkor 1-5 évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak ki rá, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést pedig akkor, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz - erre pedig sajnos minden sansz megvan egy ilyen konvojnál...

Öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, ha az illető halálos balesetet okoz, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést szabnak ki abban az esetben, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

És akkor még nem is beszéltünk az olyan minősített esetekről, mint például az ittas, bódult állapot, vagy a jogsi nélküli vezetés.

