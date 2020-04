Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. április 27.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. április 27., hétfő.

Névnap

Zita

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.26 Ft

USD: 327.53 Ft

CHF: 336.92 Ft

GBP: 407.33 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32964.67

OTP: 8400 Ft

MOL: 2010 Ft

RICHTER: 6560 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.04.26.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 13, 15, 25, 38, 43

Joker: 654720

Ezen a héten (17.) nem volt telitalálat. További nyeremények:



5 találat: egyenként 391 335 forint

4 találat: egyenként 7 545 forint

3 találat: egyenként 7 545 forint

A 18. játékhét várható főnyereménye 245 millió forint lesz a Hatoslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Április 27. hétfő: Délelőtt elsősorban a nyugati országrészben és az északkeleti megyékben lesz több a felhőzet, másutt sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban már keletebbre is megnövekszik a gomoly-, illetve fátyolfelhőzet. Délutántól nyugat felől elszórtan valószínű zápor, zivatar. Éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el a csapadékzóna. A délies szelet főként a nyugati tájakon élénk lökések kísérik, de zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Április 28. kedd: Gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat felől megnövekszik a magasszintű felhőzet. Elszórtan várható zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé megélénkül, azonban zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Április 29. szerda: A fátyolfelhőzet mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél délnyugatiról nyugatira, majd északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul, északnyugaton, nyugaton lesz a hűvösebb.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Délután elsősorban az ország északi felén viharos erejű széllökésekre lehet számítani, de a déli területeken is erős, viharos közeli lökések várhatók. Az erős, viharos széllökéseket többfelé porviharok is kísérhetik, ami a látási viszonyok romlását okozza majd. Északkeleten és délnyugaton a délután folyamán záporok, zivatarok is előfordulhatnak, itt a közlekedők csúszós útszakaszokra is számíthatnak. Az esti órákra a szél veszít az erejéből, de késő estig még országszerte előfordulhatnak élénk, helyenként erős lökések. Vasárnap napközben már csak az északi területeken lehet élénk széllökésekre számítani.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a melegfrontra érzékenyek számára okozhat panaszokat: fejfájást, migrént, koncentrálási nehézségeket, tartós álmosságérzést.

