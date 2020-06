Ha apu néha azért csapatná is neki: teszten az új Honda Civic

Családoknak ideális választás lehet a 2020-as Honda Civic, ha pár apróságon túlteszi magát az ember: például azon, hogy az infotainment rendszer kezelőfelülete kicsit lassúcska. Ezen kívül rosszat nem tudunk róla mondani, az 1,5-ös VTEC motor teljesítménye elég fickós, miközben térben sincs hiány a gépben. A formája ugyan megosztó, de meg lehet szokni, sőt pár nap után már beleszeret az ember. Ha apuka néha sportosságra vágyik, akkor ez az ő autója.

Többeket lesokkolt az új Honda Civic, aminek a formája valóban nagyon megosztóra sikeredett. Az utcán - legalábbis a teszthét alatt - rengetegen utánafordultak, volt, akinek kifejezetten bejött ez az UFO-ra hajazó szivarforma, más pedig csak csodálkozott, hogy nézhet így ki egy autó.

Valóban, a Civic dizájnját szokni kell, én is először kétkedve álltam hozzá, de pár nap után már rájöttem, hogy ez az autó a maga módján egészen pofás, sőt! Az importőrtől a gazdagabban extrázott Executive modellt kaptuk meg, a bőrüléstől kezdve a napfénytetőn át minden földi jóval megpakolva. Keveseknek tűnt fel, de a Honda is kinyírta már a dízelmotorokat, csak benzinessel lehet megvenni a modelleket - sőt, az új Jazz már csak hibridhajtással érkezik. A tesztautóban az erősebbik, 1,5-ös VTEC turbómotor volt CVT automataváltóval, a 182 lóerő és a 220 Nm nyomaték pedig több, mint kielégítő, főképpen, hogy maga az autó csak 1300 kiló.

Úgyhogy a fürgeségre nem lehet panasz, és a motor ráadásul takarékos is, bár a gyárilag megadott 6,4 literes fogyasztást még az ECO-módban sem sikerült elérni, de 8 liter alatt is vígan el lehet vele járni vegyesüzemben - a pályatempót jobban szereti a Civic, már ami a fogyasztást illeti. Az automataváltó is ügyesen bánik a fokozatokkal, amikor csak lehet igyekszik alacsonyan tartani a fordulatot (kivéve a sport-módban, ugye), csak akkor bőgeti a motort, ha nagy szükségét érzi. Ezzel az erőforrással a Civic 8,3 másodperc alatt van 100-on, ami elég fickós, ha valaki mindennapi használatra venné, nem a Hungaroringre. Bár az úttartás és a futómű még akár ott is megállná a helyét, nem hiába híresen jó vezetni a Civiceket, ez a modell sem kivétel ez alól. A 17 colos felnik is remekül mutatnak, bár a kerekek gördülési zaja menet közben érzékelhető - nem feltétlen zavar, de azért hallani.

Honda Civic 2020 1,5 VTEC CVT Executive. Több kép a galériában!



A sedan csomagtere 519 literes, de ami még ennél is fontosabb, hogy kellően magas, illetve mély, hogy normálisan lehessen bele pakolni akár nagyobb dobozokat is - az ajtaja lehetne mondjuk valamivel nagyobb. Ha az ülést lehajtjuk, akkor majdnem két méter raktér áll rendelkezésre, úgyhogy ikeázni is bátran elindulhatunk vele.

Extra, az van

Külön jó, hogy már a legalapabb Civicben is szériafelszerltség egyebek mellett a LED-es fényszóró, a távilságtartó tempomat, a tolatókamerás radar, stb. Az Executivehez járó napfénytető remekül illik a bézs belsőhöz, bár a sötétítője lehetne motoros. Az első-hátsó ülésfűtés is csak a legnagyobb felszereltség kiváltsága, hogyan a bőrülések is, amik egyébként remekül kidolgozottak, és a díszcsík is tetszetős, nem túl sok rajtuk. Az üléspozició viszont elég alacsony, ami sokaknak zavaró lehet, mélyre kell huppanni, ha be akarunk szállni.

Ami a teret illeti, elöl és hátul is hatalmas, a hátsó ülések előtt konkrétan táncolni lehetne, még akkor is, ha az anyósülésre Saquille O'Neal ül be - márpedig ő aztán csontig hátra tolná az ülést. A legmagasabb felszereltségi csomaghoz elektromos ülsé is tartozik, üröm az örömben, hogy csak a vezetőülés motoros, a jobb egyen továbbra is kézzel kell állítgatni. Ráadásul azt nem is lehet olyan mélyre leengedni, mint a vezetőülést, úgyhogy Shaq elég kényelmetlenül érezné magát, esetleg a napfénytetőn kidughatná a fejét, hogy ne álljon be a nyaka.

Az anyaghasználat is baráti, csak elvétve jön velünk szembe kopogós műanyag, és hála a jó égnek viszonylag kevés a csillogós fekete műanyagfelület - a.k.a. zongoralakk - is. Sajnos pont a váltó köré helyezte be a Honda ezt a betétet, ami annak rendje és módja szerint már párezer kilométer után összekarcolódott - képzeljük el, mi lenne, ha manuális váltó lenne, amivel többet babrál az ember.

A központi infotainment rendszer már egy fokkal jobb, mint a HR-V Sportban volt, itt már megkaptuk az Android Autót meg az Apple Car Playt, és a bluetooth is pillanatok alatt összelövi a telefont az autóval. Viszont maga az Android alapú szoftver még mindig egy kicsit idejétmúltnak tűnik így 2021-ben, úgyhogy epekedve várjuk a frissítést, ami modernizálja.

Összefoglalva a Civic kiváló választás egy családnak, bármit bele lehet pakolni, és az erejével sincs baj. Ami az árcédulát illeti a Civic sedanja 8 millió forintról indul, a mi tesztautónk minden földi jóval, automataváltóval megáldva kicsivel több mint 9,4 millió forint, ami a kategóriában átlagnak mondható. Vannak kompromisszumok, amiket be kell vállalni (infotainment rendszer, alacsony üléspozició), de összességében érthető, ha valaki ezekkel együtt is megveszi.

Címlapkép: Getty Images