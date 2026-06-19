Akár 35 fok is lehet ma a hőmérséklet, de ezt záporok és zivatarok megszakíthatják egy-két helyen.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 19.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. június 19., péntek.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.20: Általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Délután, kora este egy-egy zápor, zivatar - nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén - kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31, 36 fok lesz.
2026.06.21: A derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből zápor, zivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15, 20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32, 37 fok között alakul a hőmérséklet.
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