2026. június 19. péntek Gyárfás
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 19.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 19.)

Pénzcentrum
2026. június 19. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. június 19., péntek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Gyárfás

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.6 Ft
CHF: 382.78 Ft
GBP: 407.64 Ft
USD: 309.56 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 44850 Ft
MOL: 3746 Ft
RICHTER: 11680 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.20: Általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Délután, kora este egy-egy zápor, zivatar - nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén - kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31, 36 fok lesz.

2026.06.21: A derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből zápor, zivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15, 20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32, 37 fok között alakul a hőmérséklet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli a szervezetünket. (2026.06.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:10
06:25
05:32
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
2 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
2 napja
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
4
1 hete
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
5
1 hete
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 07:10
Brutális hőség csap le az országra, itt az első hőhullám: 35 fok is lehet a hőmérséklet
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 06:25
Hőkimerülés vagy hőguta? Életveszélyes összekeverni: ezekre a tünetekre mindenképp figyelj a kánikulában
Agrárszektor  |  2026. június 19. 07:01
Megdöbbentő csellel nyomták le a szamóca árát a lengyelek: mutatjuk