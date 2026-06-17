2026. június 17. szerda Laura, Alida
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 17.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 17.)

Pénzcentrum
2026. június 17. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 17., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.18: Nappali gomolyfelhő-képződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.06.19: Nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29 és 34 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.06.16)

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