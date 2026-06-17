Napos idő várható, de több térségben zivatarok, jégeső és akár 75 km/órás széllökések is kialakulhatnak.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 17.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 17., szerda.
Névnap
Laura, Alida
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.18: Nappali gomolyfelhő-képződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.06.19: Nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29 és 34 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.06.16)
Akciók
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