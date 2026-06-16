Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is

Mi a közös egy toxikus kapcsolatban élő szerelmespárról, egy kelet-európai bevándorló nő egzisztenciális kiszolgáltatottságáról és egy lány-nagymama történetről szóló filmekben? Amellett, hogy mindegyik női sorsokat villant fel, mindhárom egy fiatal magyar producer hölgy alkotása, amelyek tavaly, illetve idén felkerültek a Cannes-i filmfesztivál shortlist-jére. Gálosi Dóra Cannes-ről, a produceri szakmáról, a hazai filmes állapotokról nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: A Cannes-ben a La Cinéf diákfilmes versenyprogramjába beválogatott „Ether” című rövidfilmet elsőévesként forgattátok, ami még a brit filmszakma legrangosabb egyeteme, a National Film and Television School (NFTS) történetében is egyedülálló. Ezévben pedig két filmed, a „Left Behind, Still Standing” és a „Pickled” is szerepelt a versenyben. Hogy lehet megélni 29 évesen, hogy ott vagy a vörös szőnyegen, a filmes világ krémjében?

Gálosi Dóra: Amikor – tavaly, csakúgy, mint idén – az említett filmek rendezői felhívtak a hírrel, nem akartam hinni a fülemnek. Közhely, de természetesen elképesztő öröm és megtiszteltetés. Egyben hatalmas lehetőség egy fiatal filmes számára, mert Cannes a médiában megjelenő glamour mellett a világ legnagyobb filmvására is. Ott tolong a szakma globális elitje, mindenféle filmet árulnak. A magyar Nemzeti Filmintézet például idén két romantikus filmmel jelent meg. Sok olyan filmes, produkciós vállalkozás is standot bérel, amelynek semmi köze a versenyhez. A kisebb cégek standjait a filmpalotában állítják fel, a nagyobbak pedig lakásokat bérelnek a Croisette-n. Nem ritka látvány, amikor egy estélyiben tipegő hölgycsapat mellett elviharzik egy meetingre siető stáb. Ezekben a networking az első számú cél. Én is találkozom más producerekkel, rendezőkkel, forgatókönyvírókkal. Tudni kell, hogy ez egy kapcsolatokra épülő szakma, nagyon nehéz az előrelépés egy nagy országból (német francia, angol) származó barát, ismerős nélkül. A vizsgafilmeket az iskola nevezi, általában 3-4 ezer film közül 15-20 kerül be a végső válogatásba.

Hogy indult a karriered? Mit kell tudni az angliai egyetemről, ahol most végeztél?

Az ELTE Szociológia szak után az SZFE-re jártam, másodéves koromban ért az egyetemfoglalás, emiatt abbahagytam. Dolgoztam politikai tanácsadóként, de a szívem visszahúzott a filmes szakmába. Tudtam, hogy producer szeretnék lenni, és az angol nyelvtudásom miatt adódott az NFTS, ami egyébként – szerénytelenség nélkül – a világ egyik legismertebb filmes képző intézménye. Egy Londonhoz közeli Beaconsfield nevű kisvárosban található, ami egy nagyon gazdag település. Olyan a hangulat, mintha Nagykovácsiban lenne. El vagy zárva a világtól, nem is tudsz másra koncentrálni, mint a tanulásra.

Angliában szinte egyedülálló módon ez egy félig állami iskola, de természetesen sok céges szponzor is van, mint például a BBC. Az állami tulajdon néhány megkötéssel is jár, előírják például a nemek arányát, vagy hogy a hallgatók minimum 50%-ának britnek kell lennie.

Emiatt egy nagyon inspiráló kulturális mix alakul ki. A produceri szakon az iskola alapítása óta én voltam a második magyar diák, most van egy harmadik. Volt egy magyar rendezőasszisztens és egy vágó hallgatótársam is. Ennyi. A Visegrádi 4-ek viszont majdnem megvolt a csoportunkban, egy lengyel és egy szlovák társammal együtt hoztuk a Közép-európai vonalat.

Mennyiben más az ott folyó képzés, mint a hazai?

Sajnos az SZFE-n nekem csak az első félév szólt az oktatásról, a másodikat a Covid, a harmadikat az egyetemfoglalás vitte el. Itthon nem volt produceri szak. Az NFTS hatalmas intézmény, rengeteg féle képzéssel. A két suli természetesen magán viseli az országok közti filmkészítési különbségeket. A kelet-európai film rendezői, művészközpontú, itt a pénzügyi megtérülés nem elsődleges cél.

Az angol rendszer az európai és az amerikai között helyezkedik el: sarkosan fogalmazva az ipari, gazdasági filozófia érvényesül.

Emiatt is sokkal gyakorlat-orientáltabb, stúdiószerű a működés. Rengeteg segítséget kaptunk a kapcsolatépítésben, több gyakornoki programban vettünk részt. Komoly fókusz esik a magazbiztosságágra, a Self PR-ra, hiszen ebben a szakmában magadat kell eladni. Olyan nevek is tartanak master class előadást, mint Coppola. A végzettek nagy része, főleg a rendező szakosak szeretnének az angol filmszakmában elhelyezkedni. Ez producereknél nem ennyire egyértelmű.

Hogy kell elképzelni egy filmproducer munkáját?

Egy mondatban: az alacsony költségvetésű filmekben a producer kicsit mindenes. A szakma alfája és omegája természetesen a pénzszerzés, amiben az első lépés a finanszírozási terv készítése. A nyugati rendszerben a producer már a legelső fázisban jelen van, nem véletlenül ismert ott a „produceri film” fogalma, szemben a kelet-európia „rendezői film”-mel. Sokszor ő ad ötletet, egy érdekes könyvet, vagy forgatókönyvet elolvasva. Ez utóbbinál – megérzés és piacismeret alapján - el kell döntenie, érdekli-e majd a story a nézőket és lehet-e befektetőket találni hozzá. Ha a válasz mindkét kérdésre igen, akkor a következő lépés a forgatókönyv-fejlesztésben, a rendező, szereplők kiválasztásában való aktív produceri szerep. Sokszor már ebben a fázisban eladják a filmet a forgalmazóknak, vagy filmes befektető cégeknek, alapoknak. Ez elsősorban az USA-ban működik így.

A pénzszerzés – ahogy említettem – leginkább a kapcsolatokon múlik. Ez országonként, filmenként is változhat: vannak országok, ahol ez szabályozott. A világban nagyon ritka a magyar rendszer, hogy az NFI 100%-ban állja a költségvetést.

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Most hol dolgozol?

Én most itthon dolgozom, illetve egy nagyjátékfilm előkészítési szakaszában vagyunk, ami saját projektem, a Jó Szerencsét! Varga Gábor rendezésében. Ősszel megyek vissza Londonba és szeretnék tanulni producerek mellett. A terveim szerint valahol a két ország között mozognék, itthon is van egy produkciós cégünk. A jövőmet független producerként képzelem el, nem egy stúdiórendszerben.

Hogy látod a kormányváltás után a hazai filmtámogatás rendszerét, kilátásait?

Nagyon optimista vagyok. Alakul a filmproducerek érdekképviselete, ezen belül a fiatal producerek szervezete is. A hírek szerint megmarad az NFI, de demokratikusabb, átláthatóbb lesz. Jó lenne, ha rotálódna a döntőbizottság, mint például Szlovákiában, ahol kétéves ciklusok vannak. Így olyanok ülnének a támogatásról ítélő zsűriben, akik maguk is szakmabeliek, kapcsolatban vannak a filmkészítéssel.

A közeljövő nagy kérdése a 30%-os adóvisszatérítés ügye. Ez a szisztéma 2004 óra létezik, ebben elsők egyike voltunk a világon. Ennek azonnali hatása volt, a direkt bevételeken (egy-egy több száz fős stáb akár több heti, havi költése, bérleti díjak, utazás, szállás, stb.) túl országimázsban is.

Nagyon komoly filmes háttéripar alakult ki, 22 év alatt a hazai szakemberek nemzetközi megítélése minden képzeletet felülmúl. Már a második generáció dolgozik a filmiparban, az elmúlt években egyre komolyabb beosztásokban. Már nemcsak az asszisztensek, hanem sokszor a kreatív munkatársak is magyarok. A teljes szakma 30 ezer embert foglalkoztat, ami GDP-ben is látható bevétel. Sajnos egy két évvel ezelőtti rendeletben a 30%-os visszatérítésre raktak egy felső határt, amit ráadásul fél évente változtatnak.

Ez a bizonytalanság a legrosszabb minden iparágban, a filmszakmában különösen. Angliában szakmabeliekkel beszélgetve is érzem a kivárást. Remélem a közeljövőben rendezik ezt a kérdést, ahogy azt Nagy Ervin is megígérte.

Streaming versus mozi: hogy látod ezt a kérdést?

A mozit már sokszor temették, de a nemzetközi trend, hogy a fiatalok is mennek vissza a moziba. Sok film csak ott él meg. A mozi közösségi élménye pedig szerintem sosem hal meg.

Fotó forrása: Gálosi Dóra