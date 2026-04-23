Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 23.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 23.
Névnap
Béla
Friss hírek
- Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
- Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
- Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
- Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
- Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
- Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 365.26 Ft
CHF: 397.36 Ft
GBP: 421.02 Ft
USD: 312.13 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 22.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 8, 18, 20, 22, 23, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 44 db
5-ös találat: 2033 db
4-es találat: 30398 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 42180 Ft
MOL: 4236 Ft
RICHTER: 13340 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.24: A gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán lesz több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 16, 23 fok között valószínű.
2026.04.25: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1, 8, délután 18 és 24 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.04.22)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
-
-
