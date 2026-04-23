2026. április 23. csütörtök Béla
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 23.)

Pénzcentrum
2026. április 23. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 23.

Névnap

Béla

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.26 Ft
CHF: 397.36 Ft
GBP: 421.02 Ft
USD: 312.13 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 22.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 8, 18, 20, 22, 23, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 44 db
5-ös találat: 2033 db
4-es találat: 30398 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 42180 Ft
MOL: 4236 Ft
RICHTER: 13340 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.24: A gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán lesz több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 16, 23 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.04.25: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1, 8, délután 18 és 24 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.04.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:59
07:45
07:30
07:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
