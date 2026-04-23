Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 23.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 23.

Névnap

Béla

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.26 Ft

CHF: 397.36 Ft

GBP: 421.02 Ft

USD: 312.13 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 22.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 8, 18, 20, 22, 23, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 44 db

5-ös találat: 2033 db

4-es találat: 30398 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42180 Ft

MOL: 4236 Ft

RICHTER: 13340 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.24: A gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán lesz több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +8, délután 16, 23 fok között valószínű.

2026.04.25: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1, 8, délután 18 és 24 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.04.22)

Akciók

