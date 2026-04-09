Nem fogod elhinni, mi jöhet ma: szélvihar és hózápor tarolhatja le az országot

Megosztott képet mutat az időjárás az ország különböző részein. Míg a Dunántúlon inkább napos, derült idő ígérkezik, addig keleten és a középső területeken felhősödés zavarhatja meg a nyugalmat. A gomolyfelhők időnként össze is állhatnak, és csapadékot hozhatnak. Az erős szél szinte országszerte jelen lesz, ami tovább fokozza a változékonyság érzetét, írja a HungaroMet.

Az ország időjárása élesen kettéválik: a Dunántúlon többnyire derült, napos időre lehet számítani, ezzel szemben a keleti és középső régiókban egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen. Ezek a felhők részben helyben képződnek, részben pedig észak, északkelet felől érkeznek, és időszakosan össze is állhatnak, sőt akár nagyobb területeket is beboríthatnak.

A felhősödés elsősorban az ország keleti felén hozhat csapadékot. Itt elszórtan záporok alakulhatnak ki, de nem kizárt a hódarazápor vagy akár a hózápor sem, ami az évszakhoz képest szokatlan fordulatot jelenthet.

Mindeközben az északias szél ismét többfelé megélénkül. Különösen az északkeleti tájakon és a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések, amelyek tovább rontják a hőérzetet.

A nappali csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, estére azonban jelentősen visszahűl a levegő: késő este általában 1 és 8 fok közötti értékekre lehet számítani.