2026. március 20. péntek Klaudia
Early Spring Crocus in Snow series: group of flowers (shallow depth of field)
Itt a fordulat az időjárásban: jön a havazás

Pénzcentrum
2026. március 20. 07:15

Változékony, felhős és szeles időt hoz a hétvégére egy északkelet felől érkező hidegörvény. A nappali csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Több helyen azonban záporok, a legmagasabb hegycsúcsokon pedig átmenetileg akár havas eső és gyenge havazás is előfordulhat - áll a HungaroMet friss meteorológiai jelentésében.

Pénteken a kezdeti napos időt követően egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet. Érdemi csapadék ekkor még nem valószínű. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli 3 fokról délutánra 16 fok köré emelkedik.

Szombaton már gyakrabban takarják el a felhők a napot, és helyenként teljesen be is borulhat az ég. Főként az ország északi felén kell számítani kisebb esőre, záporokra. A legmagasabb hegycsúcsokon a hajnali és reggeli órákban gyenge havazás vagy havas eső sem kizárt. Éjszaka -1 és +6 fok közé hűl a levegő. Napközben 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk. Az élénk szél továbbra is kitart, ami miatt a valós hőmérsékletnél hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

A jövő hét elején folytatódik a napos-felhős idő. A hőmérséklet tartósan a 12–15 fokos tartományban marad. Jelentősebb időjárási fordulatra az előrejelzések szerint csak a hét közepén, csütörtök táján lehet számítani. Ezzel zárulhat le a mostani eseménytelenebb időszak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #lehűlés #időjárás előrejelzés #időjárás jelentés #hétvégi időjárás #záporok #hungaromet

2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
1
5 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
1 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
3 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 06:30
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 05:29
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Agrárszektor  |  2026. március 20. 06:01
Luxusnövény hódít a magyar kertekben: egyre többen kezdik termeszteni