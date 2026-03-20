Itt a fordulat az időjárásban: jön a havazás

Változékony, felhős és szeles időt hoz a hétvégére egy északkelet felől érkező hidegörvény. A nappali csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Több helyen azonban záporok, a legmagasabb hegycsúcsokon pedig átmenetileg akár havas eső és gyenge havazás is előfordulhat - áll a HungaroMet friss meteorológiai jelentésében.

Pénteken a kezdeti napos időt követően egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet. Érdemi csapadék ekkor még nem valószínű. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli 3 fokról délutánra 16 fok köré emelkedik.

Szombaton már gyakrabban takarják el a felhők a napot, és helyenként teljesen be is borulhat az ég. Főként az ország északi felén kell számítani kisebb esőre, záporokra. A legmagasabb hegycsúcsokon a hajnali és reggeli órákban gyenge havazás vagy havas eső sem kizárt. Éjszaka -1 és +6 fok közé hűl a levegő. Napközben 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk. Az élénk szél továbbra is kitart, ami miatt a valós hőmérsékletnél hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

A jövő hét elején folytatódik a napos-felhős idő. A hőmérséklet tartósan a 12–15 fokos tartományban marad. Jelentősebb időjárási fordulatra az előrejelzések szerint csak a hét közepén, csütörtök táján lehet számítani. Ezzel zárulhat le a mostani eseménytelenebb időszak.