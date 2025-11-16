2025. november 16. vasárnap Ödön
10 °C Budapest
Amerikai vízum, szüreti térkép és útlevél háttér
Utazás

Váratlan bejelentés: Kína újabb év vízummentességet adott a magyaroknak

Pénzcentrum/MTI
2025. november 16. 08:32

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető közölte, hogy a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét.

"Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai vállalatvezetőknek, üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából" - húzta alá.

Történelmi megállapodás Trump és Orbán között: Magyarország szabad kezet kapott!
Történelmi megállapodás Trump és Orbán között: Magyarország szabad kezet kapott!
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.

Szijjártó Péter szerint a két ország közötti együttműködés a kínai elnök tavalyi látogatásával újabb lendületet kapott.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #magyarország #külügyminisztérium #vízum #kína #peking #szíjjártó péter #beutazás #külpolitika

