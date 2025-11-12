2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
aurora borealis
Utazás

Elképesztő égi csoda Magyarországon: ilyet itthon csak nagyon ritkán látni

Pénzcentrum
2025. november 12. 08:50

2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében: a ködfelhőzet fölött feltűnt az aurora borealis, vagyis a sarki fény.

A sarki fény a Föld légkörében keletkezik, amikor a Napból érkező töltött részecskék, főként protonok és elektronok ütköznek a légköri gázokkal. Ez az ütközés fényt bocsát ki, amely zöldes, vöröses vagy lilás fátyolként jelenik meg az égen.

Magyarországon ez a jelenség rendkívül ritka, mivel általában csak a sarkkörök közelében figyelhető meg. Azonban a naptevékenység 11 éves ciklusának maximuma miatt az utóbbi időszakban gyakoribbá váltak a geomágneses viharok, amelyek lehetővé teszik, hogy az aurora alacsonyabb szélességi körökön is látható legyen.

A mostani megfigyelés különösen látványos volt, mivel a sarki fény a köd fölött ragyogott fel.

aurora borealisaurora borealis

Képek:MTI/Komka Péter
Címlapkép: Getty Images
#utazás #magyarország #természet #égi jelenségek #nógrád #égi jelenség #salgótarján

