őszi sárga levelek hevernek a füvön
Utazás

Jön a fordulat az időjárásban: erre mindenképp készülj csütörtökön

Pénzcentrum
2025. november 6. 07:05

A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel. A hőmérséklet körülbelül 2-4 °C-ra esik vissza hajnalban. Kora délelőttre fokozatosan derültebb lesz az ég, és 9-10 órakor már 7-8 °C várható.

Csütörtök reggelre többfelé képződik pára, köd a térségben, amely helyenként akár tartósabban is megmaradhat. Napközben sokfelé napos időben lesz részünk.

Számottevő csapadék sehol sem várható, viszont a ködös tájakon szitálás nem kizárt. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleti, északkeleti szél. Kora reggel 4, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
