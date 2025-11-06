Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!
Jön a fordulat az időjárásban: erre mindenképp készülj csütörtökön
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel. A hőmérséklet körülbelül 2-4 °C-ra esik vissza hajnalban. Kora délelőttre fokozatosan derültebb lesz az ég, és 9-10 órakor már 7-8 °C várható.
Csütörtök reggelre többfelé képződik pára, köd a térségben, amely helyenként akár tartósabban is megmaradhat. Napközben sokfelé napos időben lesz részünk.
Számottevő csapadék sehol sem várható, viszont a ködös tájakon szitálás nem kizárt. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleti, északkeleti szél. Kora reggel 4, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
Nagyon fontos hír jött a kettes metróról Budapesten: teljesen felborul a közlekedése, erre mindenképp nézz rá!
A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere...
Az alaszkai Kenai Aviation légitársaság 66 év működés után azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét pénzügyi fizetésképtelenség miatt.
November 14-én megnyílnak Budapest legnagyobb karácsonyi vásárai: a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas.
Kész, vége! Végleg betiltják az Airbnb-t, hamarosan az egész város területén érvénybe lép a rendelet
Barcelona radikális lépésre szánta el magát: 2028-tól betiltják a turisztikai célú rövid távú lakáskiadást, í
A kivitelezési munkálatok miatt az autósoknak időszakos sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.
A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly
Napos, enyhe időjárás várható kedden és szerdán, csapadék nélkül, helyenként reggeli köddel
Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 4-én és 5-én forgalomkorlátozásra kell készülni.
2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is.
A Boeing-szállítmányok felgyorsulása és az erős kereslet miatt a Ryanair már 215 millió utassal számol jövőre.
Erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell.
