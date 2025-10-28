Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.

Kedden az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Az északi tájakon helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Éjszaka a hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes, derült, fagyzugos völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet. Napközben kedden 11 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Címlapkép: Getty Images

