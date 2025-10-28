2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Őszi színes lombozat a tó tükörképével. Gyönyörű természeti minta
Utazás

Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Pénzcentrum
2025. október 28. 07:03

Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.

Kedden az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Az északi tájakon helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat.

Éjszaka a hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes, derült, fagyzugos völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet. Napközben kedden 11 és 18 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
