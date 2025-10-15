A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő meglepetés vár ránk: az időjárás ma tényleg megtréfál minket
A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap, bár északnyugaton gyenge eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, estére pedig 5–12 fokig hűl vissza a levegő. Éjszaka átmenetileg kiderülhet az ég, de főként nyugaton pára, köd és alacsonyszintű felhőzet képződhet, sőt a derült, szélcsendes tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, majd a napközben képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol - főként északnyugaton - gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Este csökken a felhőzet, átmenetileg többfelé kiderül az ég, de az északi országrészben maradnak felhős körzetek. Emellett hajnalra főként hazánk nyugati felén többfelé képződhet alacsonyszintű felhőzet, helyenként pára, köd is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
Bár az ősz már megérkezett, a Balaton környéki cukrászdák nem zárnak be.
A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult.
A Hévízi-tó, Tihany, Keszthely és a Tapolcai-medence is része lehet a világörökségi területnek.
Hidegfront érkezik ma Magyarországra.
Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban
A Balaton rekordalacsony vízszintje nemcsak természeti jelenség, hanem komoly reputációs kihívás is.
Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba,
Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.