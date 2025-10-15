Elképesztő meglepetés vár ránk: az időjárás ma tényleg megtréfál minket

A nap folyamán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap, bár északnyugaton gyenge eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, estére pedig 5–12 fokig hűl vissza a levegő. Éjszaka átmenetileg kiderülhet az ég, de főként nyugaton pára, köd és alacsonyszintű felhőzet képződhet, sőt a derült, szélcsendes tájakon gyenge fagy sem kizárt.

Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, majd a napközben képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol - főként északnyugaton - gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Este csökken a felhőzet, átmenetileg többfelé kiderül az ég, de az északi országrészben maradnak felhős körzetek. Emellett hajnalra főként hazánk nyugati felén többfelé képződhet alacsonyszintű felhőzet, helyenként pára, köd is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.