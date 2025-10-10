A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Zord fordulat az időjárásban: betört a hidegfront, vége kellemes ősznek
Hidegfront érkezik észak felől, ami többfelé felhős, szeles és hűvösebb időt hoz, különösen az ország északkeleti részére, közölte a HungaroMet.
A délelőtt folyamán észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég.
Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet.Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső.
Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
