Zord fordulat az időjárásban: betört a hidegfront, vége kellemes ősznek

Hidegfront érkezik észak felől, ami többfelé felhős, szeles és hűvösebb időt hoz, különösen az ország északkeleti részére, közölte a HungaroMet.

A délelőtt folyamán észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég.

Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet.Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső.

Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.