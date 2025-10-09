2025. október 9. csütörtök Dénes
18 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A ruhaváltáshoz használt, élénk színű strandkunyhók a lélegzetelállító bibionei naplemente előtt, a napfényben való szórakozás tökéletes megjelenítése. Strand sütkérezés a naplemente meleg fényében egy tökéletes nyári napon!
Utazás

Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni

Pénzcentrum
2025. október 9. 13:04

Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik. Októberben számos olyan úti cél elérhető, ahol 20–28 °C-os nappali hőmérséklet várja az utazókat, köztük több olyan is, amely autóval is megközelíthető. A magyar utazók körében egyre népszerűbbek az őszi időszakban is meleg, ár-érték arányban kedvező tengerparti városok, legyen szó a horvát Adria partjáról, dél-európai nagyvárosokról vagy közel-keleti üdülőhelyekről. Összeszedtük a legjobb ajánlatokat.

Magyarországra beköszöntött az ősz, most már előkerültek az őszi kabátok. A reggelek csípősek, a szél egyre gyakrabban támad fel. De míg itthon már a fűtés időszaka közeleg, a világ számos pontján még mindig tombol a nyár, de legalábbis sőt, vannak helyek, ahová akár autóval is eljuthatunk, és októberben is 20–28 fokos hőmérséklet vár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha valaki nem szeretne repülőre ülni, akkor is bőven van választék: a horvát tengerparton, Szlovénia mediterrán kisvárosaiban vagy az olasz Adria mentén októberben is napos, kellemes idő fogadja az utazókat. Rijeka, Piran vagy Trieszt mindössze néhány órás autóútra van, és a délutáni kávét még mindig rövid ujjúban lehet elfogyasztani a tengerparti sétányon. Ezek a közeli célpontok nemcsak időjárásban, hanem ár-érték arányban is vonzó alternatívát kínálnak a kabátos hétköznapok helyett.

Meleg úti célok autóval Magyarországról

Horvát tengerpart: Opatija, Rijeka, Zadar

A horvát Adria partján októberben is 22–26 °C körüli a nappali hőmérséklet, a tenger pedig még fürdésre is alkalmas. Az utószezon miatt a szállások ára barátságosabb, a part menti éttermek és kávézók pedig továbbra is nyitva tartanak.

  • Távolság: 5–7 óra autóval
  • Szállásárak: 3 éjszaka 2 főre már 60 000–90 000 Ft körül

Szlovénia: Piran és Portorož

Mediterrán hangulat, tengerparti sétányok és olaszos gasztronómia, mindez 20–24 °C-os napsütésben. Októberben csendesebb, de még mindig élénk.

  • Távolság: kb. 5,5 óra autóval
  • Szállásárak: 2–3 éjszaka, reggelivel, 2 főre 70 000–100 000 Ft

Trieszt és az olasz Adria

Az olasz tengerparton októberben is 22–26 °C körüli a hőmérséklet, a városok pedig tele vannak kulturális programokkal és nyitott teraszokkal.

  • Távolság: kb. 6–7 óra autóval
  • Szállásárak: 3 éjszaka, középkategóriás szállás 2 főre 80 000 –120 000 Ft

Madrid

A spanyol fővárosban októberben még javában tart az indián nyár: a nappali hőmérséklet 26–28 °C körül mozog, a város pedig tele van élettel. A Retiro parkban még napozni is lehet, a teraszok megtelnek ebédidőben, és a városnézéshez sem kell kabát.

  • Távolság: kb. 3 óra repülővel
  • Szállásárak: 4 nap / 3 éj, 3 csillagos hotel, reggelivel 2 főre 188–262 000 Ft; önellátó opciók 92 000 Ft-tól

Róma

Az örök város októberben különösen élvezhető: 24–26 °C-os napsütés, nyitott kávézók, és kevesebb turista. A Colosseum árnyékában még mindig rövid ujjúban sétálnak, a Trevi-kútnál pedig kabát nélkül kortyolható az eszpresszó.

  • Távolság: kb. 1,5 óra repülővel
  • Szállásárak: 5 nap / 4 éj, csillagos hotel, reggelivel 2 főre 307 000 Ft-tól; olcsóbb kombinációk már 120 000 –180 000 Ft körül

Milánó

A divat fővárosában októberben is nyárias az idő: 24–26 °C, napsütés, nyitott teraszok és pezsgő belvárosi élet. A Dóm előtti tér tele van élettel, a Galleria kupolája alatt pedig még mindig nyári fényekben csillognak a kirakatok.

  • Távolság: kb. 1,5 óra repülővel
  • Szállásárak: 3 nap / 2 éj, 4csillagos hotel, reggelivel 2 főre 240 000–280 000 Ft; kombinált csomagok már 147 000 Ft-tól

Last minute egzotikus nyár: ha messzebbre mennél

Ha nem riadsz vissza egy pár órás repülőúttól, akkor októberben is garantáltan nyári idő vár Egyiptomban, Jordániában vagy a török Riviérán. Ezek a célpontok nemcsak melegek, de sokszor ár-érték arányban is verhetetlenek. Ráadásul a magyar utazók körében évek óta a legnépszerűbb egzotikus úti célok közé tartoznak, biztos napsütés, meleg tenger, és all inclusive kényelem vár, akár már holnap indulva.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyiptom: Hurghada, Sharm El Sheikh, Makadi Bay

A magyar utazók egyik örök kedvence: garantált napsütés, meleg tenger, és verhetetlen árak. Októberben itt még igazi nyár van, a nappali hőmérséklet 30–32 °C, a tenger pedig 27–28 °C-os. A Vörös-tenger partján fekvő üdülővárosokban a búvárkodás, a korallzátonyok és az all inclusive ellátás együtt kínálnak tökéletes kikapcsolódást, akár már 3–4 nap múlva indulva.

  • Hurghada: 8 nap all inclusive: 270 000 Ft/fő-től
  • Sharm El Sheikh: 7 éjszaka: 271 000 Ft/fő-től
  • Makadi Bay: prémium resort: 456 000 Ft/fő-től

Jordánia: Amman, Holt-tenger, Petra

Ha valaki a meleg mellett kulturális élményekre is vágyik, Jordánia tökéletes választás. Októberben 27–30 °C-os száraz, napos idő vár, és a Holt-tenger partján még fürödni is lehet. Petra világhírű sziklavárosa, a sivatagi tájak és a vendégszeretet különleges élményt nyújtanak, ráadásul az árak is kedvezőek, főleg körutazás formájában.

  • Amman: 3 éjszaka reggelivel: 131 000 Ft/fő-től
  • Holt-tenger: 7 éjszaka félpanzióval: 385 000 Ft/fő-től
  • Petra: kulturális körutazás: 387 000 Ft/fő-től

Törökország: Antalya, Alanya

A török Riviéra az egyik legjobb ár-érték arányú tengerparti úti cél októberben. A nappali hőmérséklet 26–28 °C, a tenger még mindig kellemesen meleg, és az all inclusive szállodák ilyenkor különösen jó ajánlatokat kínálnak. Alanya és Antalya a magyar utazók körében évek óta toplistás, nem véletlenül: rövid repülőút, biztos napsütés, és akár télen is nyaralásra alkalmas klíma.

Ajánlatok:

  • Alanya: 7 éjszaka all inclusive: 180 000–250 000 Ft/fő

Korán jött az ősz idén

A korán beköszöntött ősz nemcsak a ruhatárunkat, hanem a hangulatunkat is átrendezi. A rövidülő nappalok, a borongós reggelek és a hűvös szél sokaknál fáradtságot, kedvetlenséget hoz, nem véletlen, hogy egyre többen keresnek menekülőútvonalat a nyárba. Friss foglalási adatok szerint a magyar utazók körében az őszi szünet idején továbbra is a meleg tengerparti úti célok a legnépszerűbbek, és a nyaralási szezon sok családnál akár novemberig is kitolódik.

A foglalások száma tavalyhoz képest 20%-kal emelkedett, és a vendégek több mint fele all inclusive ellátást választ, hogy valóban pihenni tudjon. A trendek azt mutatják: ha itthon már fűteni kell, sokan inkább napozni indulnak. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #időjárás #törökország #horvátország #egyiptom #október #olaszország #spanyolország #szlovénia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:55
13:44
13:38
13:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
3 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:55
Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:09
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Agrárszektor  |  2025. október 9. 13:34
Betiltották a méhészetet ebben a térségben: mégis, mi folyik itt?