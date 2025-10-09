Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni

Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik. Októberben számos olyan úti cél elérhető, ahol 20–28 °C-os nappali hőmérséklet várja az utazókat, köztük több olyan is, amely autóval is megközelíthető. A magyar utazók körében egyre népszerűbbek az őszi időszakban is meleg, ár-érték arányban kedvező tengerparti városok, legyen szó a horvát Adria partjáról, dél-európai nagyvárosokról vagy közel-keleti üdülőhelyekről. Összeszedtük a legjobb ajánlatokat.

Magyarországra beköszöntött az ősz, most már előkerültek az őszi kabátok. A reggelek csípősek, a szél egyre gyakrabban támad fel. De míg itthon már a fűtés időszaka közeleg, a világ számos pontján még mindig tombol a nyár, de legalábbis sőt, vannak helyek, ahová akár autóval is eljuthatunk, és októberben is 20–28 fokos hőmérséklet vár.

Ha valaki nem szeretne repülőre ülni, akkor is bőven van választék: a horvát tengerparton, Szlovénia mediterrán kisvárosaiban vagy az olasz Adria mentén októberben is napos, kellemes idő fogadja az utazókat. Rijeka, Piran vagy Trieszt mindössze néhány órás autóútra van, és a délutáni kávét még mindig rövid ujjúban lehet elfogyasztani a tengerparti sétányon. Ezek a közeli célpontok nemcsak időjárásban, hanem ár-érték arányban is vonzó alternatívát kínálnak a kabátos hétköznapok helyett.

Meleg úti célok autóval Magyarországról

Horvát tengerpart: Opatija, Rijeka, Zadar

A horvát Adria partján októberben is 22–26 °C körüli a nappali hőmérséklet, a tenger pedig még fürdésre is alkalmas. Az utószezon miatt a szállások ára barátságosabb, a part menti éttermek és kávézók pedig továbbra is nyitva tartanak.

Távolság: 5–7 óra autóval

Szállásárak: 3 éjszaka 2 főre már 60 000–90 000 Ft körül

Szlovénia: Piran és Portorož

Mediterrán hangulat, tengerparti sétányok és olaszos gasztronómia, mindez 20–24 °C-os napsütésben. Októberben csendesebb, de még mindig élénk.

Távolság: kb. 5,5 óra autóval

Szállásárak: 2–3 éjszaka, reggelivel, 2 főre 70 000–100 000 Ft

Trieszt és az olasz Adria

Az olasz tengerparton októberben is 22–26 °C körüli a hőmérséklet, a városok pedig tele vannak kulturális programokkal és nyitott teraszokkal.

Távolság: kb. 6–7 óra autóval

Szállásárak: 3 éjszaka, középkategóriás szállás 2 főre 80 000 –120 000 Ft

Madrid

A spanyol fővárosban októberben még javában tart az indián nyár: a nappali hőmérséklet 26–28 °C körül mozog, a város pedig tele van élettel. A Retiro parkban még napozni is lehet, a teraszok megtelnek ebédidőben, és a városnézéshez sem kell kabát.

Távolság: kb. 3 óra repülővel

Szállásárak: 4 nap / 3 éj, 3 csillagos hotel, reggelivel 2 főre 188–262 000 Ft; önellátó opciók 92 000 Ft-tól

Róma

Az örök város októberben különösen élvezhető: 24–26 °C-os napsütés, nyitott kávézók, és kevesebb turista. A Colosseum árnyékában még mindig rövid ujjúban sétálnak, a Trevi-kútnál pedig kabát nélkül kortyolható az eszpresszó.

Távolság: kb. 1,5 óra repülővel

Szállásárak: 5 nap / 4 éj, csillagos hotel, reggelivel 2 főre 307 000 Ft-tól; olcsóbb kombinációk már 120 000 –180 000 Ft körül

Milánó

A divat fővárosában októberben is nyárias az idő: 24–26 °C, napsütés, nyitott teraszok és pezsgő belvárosi élet. A Dóm előtti tér tele van élettel, a Galleria kupolája alatt pedig még mindig nyári fényekben csillognak a kirakatok.

Távolság: kb. 1,5 óra repülővel

Szállásárak: 3 nap / 2 éj, 4csillagos hotel, reggelivel 2 főre 240 000–280 000 Ft; kombinált csomagok már 147 000 Ft-tól

Last minute egzotikus nyár: ha messzebbre mennél

Ha nem riadsz vissza egy pár órás repülőúttól, akkor októberben is garantáltan nyári idő vár Egyiptomban, Jordániában vagy a török Riviérán. Ezek a célpontok nemcsak melegek, de sokszor ár-érték arányban is verhetetlenek. Ráadásul a magyar utazók körében évek óta a legnépszerűbb egzotikus úti célok közé tartoznak, biztos napsütés, meleg tenger, és all inclusive kényelem vár, akár már holnap indulva.

Egyiptom: Hurghada, Sharm El Sheikh, Makadi Bay

A magyar utazók egyik örök kedvence: garantált napsütés, meleg tenger, és verhetetlen árak. Októberben itt még igazi nyár van, a nappali hőmérséklet 30–32 °C, a tenger pedig 27–28 °C-os. A Vörös-tenger partján fekvő üdülővárosokban a búvárkodás, a korallzátonyok és az all inclusive ellátás együtt kínálnak tökéletes kikapcsolódást, akár már 3–4 nap múlva indulva.

Hurghada: 8 nap all inclusive: 270 000 Ft/fő-től

Sharm El Sheikh: 7 éjszaka: 271 000 Ft/fő-től

Makadi Bay: prémium resort: 456 000 Ft/fő-től

Jordánia: Amman, Holt-tenger, Petra

Ha valaki a meleg mellett kulturális élményekre is vágyik, Jordánia tökéletes választás. Októberben 27–30 °C-os száraz, napos idő vár, és a Holt-tenger partján még fürödni is lehet. Petra világhírű sziklavárosa, a sivatagi tájak és a vendégszeretet különleges élményt nyújtanak, ráadásul az árak is kedvezőek, főleg körutazás formájában.

Amman: 3 éjszaka reggelivel: 131 000 Ft/fő-től

Holt-tenger: 7 éjszaka félpanzióval: 385 000 Ft/fő-től

Petra: kulturális körutazás: 387 000 Ft/fő-től

Törökország: Antalya, Alanya

A török Riviéra az egyik legjobb ár-érték arányú tengerparti úti cél októberben. A nappali hőmérséklet 26–28 °C, a tenger még mindig kellemesen meleg, és az all inclusive szállodák ilyenkor különösen jó ajánlatokat kínálnak. Alanya és Antalya a magyar utazók körében évek óta toplistás, nem véletlenül: rövid repülőút, biztos napsütés, és akár télen is nyaralásra alkalmas klíma.

Ajánlatok:

Alanya: 7 éjszaka all inclusive: 180 000–250 000 Ft/fő

Korán jött az ősz idén

A korán beköszöntött ősz nemcsak a ruhatárunkat, hanem a hangulatunkat is átrendezi. A rövidülő nappalok, a borongós reggelek és a hűvös szél sokaknál fáradtságot, kedvetlenséget hoz, nem véletlen, hogy egyre többen keresnek menekülőútvonalat a nyárba. Friss foglalási adatok szerint a magyar utazók körében az őszi szünet idején továbbra is a meleg tengerparti úti célok a legnépszerűbbek, és a nyaralási szezon sok családnál akár novemberig is kitolódik.

A foglalások száma tavalyhoz képest 20%-kal emelkedett, és a vendégek több mint fele all inclusive ellátást választ, hogy valóban pihenni tudjon. A trendek azt mutatják: ha itthon már fűteni kell, sokan inkább napozni indulnak.