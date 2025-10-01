2025. október 1. szerda Malvin
Stormy rain cloud background
Utazás

Kiadta a riasztást a HungaroMet: komoly vihar közeleg Magyarország felé, jégesőt is hozhat

Pénzcentrum
2025. október 1. 16:37

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki szerdán villámlás és jégeső veszélye miatt, miközben az erős szél is károkat okozhat.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is közzétette honlapján. A riasztás a délről érkező zivatarok és villámlás veszélye miatt lépett érvénybe.

Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat:

Forrás: HungaroMetForrás: HungaroMet

A HungaroMet előrejelzése szerint október elején továbbra is az átlagosnál hidegebb időjárás várható, egyes helyeken gyenge fagy is lehet. A felhős időszakokban szórványosan záporok alakulhatnak ki, és helyenként élénk széllökésekre is számítani kell.
Címlapkép: Getty Images
