Utazás

Kettészakadt az ország: van, ahol még tombol a nyár, máshol már kabát kell
Utazás

Kettészakadt az ország: van, ahol még tombol a nyár, máshol már kabát kell

MTI
2025. szeptember 24. 14:05

Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége. Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki.

A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték. Hozzátették: az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn. A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden.

Ez azt jelenti, az ország déli részán az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.
