Kettészakadt az ország: van, ahol még tombol a nyár, máshol már kabát kell

A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.
Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége. Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki.
A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték. Hozzátették: az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn. A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden.
Ez azt jelenti, az ország déli részán az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
A Pénzcentrum 2025. szeptember 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
