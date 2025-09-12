2025. szeptember 12. péntek Mária
Ennyi volt az indián nyár? A hétvégén elromlik az idő: sok jóra ne számíts

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 07:14

Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat és erős szelet. A hőmérséklet a hét végére több fokkal visszaesik.

A köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. 

Szombaton a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, napközben inkább csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet délutánra 24, 29 fok közé emelkedik.

Vasárnap jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő - írja a met.hu.
