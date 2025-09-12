Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.
Ennyi volt az indián nyár? A hétvégén elromlik az idő: sok jóra ne számíts
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat és erős szelet. A hőmérséklet a hét végére több fokkal visszaesik.
A köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.
Szombaton a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, napközben inkább csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet délutánra 24, 29 fok közé emelkedik.
Vasárnap jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő - írja a met.hu.
Rekordév a turizmusban – de vajon meddig tartható fenn? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum videóját és tudd meg, mi vár Budapestre és a Balatonra...
Hogy működik a siklóvasút? Nem a Glória sikló balesete volt az egyetlen: ezekben a városokban már történt tragédia
Lisszabon siklóvasút baleset 2025: így működik a Glória sikló Lisszabonban, mutatjuk, mi állt a Gloria sikló baleset hátterében. Hol vannak a legjobb siklóvasutak Európában?
Az Elvira után immár az Emma az alapértelmezett menetrendi kereső – de nem minden funkcióját kedvelik az utasok.
A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sok napsütés lesz kevés felhő várható, de az északi és nyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat.
A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál.
