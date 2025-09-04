Elképesztő, ami készül az időjárásban: 34 fok mellett zivatarok mossák el a vénasszonyok nyarát

Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.

Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 18, délután 29 körül alakul a hőmérséklet- írja az Időkép. Az ország keleti része elég szélsőséges időjárást mutat, északon esőre, míg délen hőségre lehet számítani:

Kép forrása: HungaroMet

Pénteken a napos időt elszórtan ismét zápor, zivatar zavarhatja meg egy érkező hidegfront előterében, elsősorban a Dunántúlon és északon. Estétől északnyugaton fordul a szélirány, és egyre többfelé felerősödik a szél. Kora reggel 12-18 fok várható. Napközben 27 és 35 fok között alakulnak a maximumok, a Dél-Alföldön lesz a legmelegebb.

Szombatra néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. A keleti országrészben növekszik meg erősebben a felhőzet, melyből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél Délután 24-32 fokot mérhetünk.

Vasárnapra mérséklődik a szél, és.sokat fog sütni a nap. Egy-egy zápor, zivatar legfeljebb északkeleten alakulhat ki. Nyáriasan meleg időre van kilátás 26 és 32 fok közötti maximumokkal. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik fölénk nyugat felől, így szűrt napsütésben lesz részünk. Csapadék azonban nem valószínű. Mérsékelt lesz a délire, délnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.