Elképesztő, ami készül az időjárásban: 34 fok mellett zivatarok mossák el a vénasszonyok nyarát
Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.
Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 18, délután 29 körül alakul a hőmérséklet- írja az Időkép. Az ország keleti része elég szélsőséges időjárást mutat, északon esőre, míg délen hőségre lehet számítani:
Pénteken a napos időt elszórtan ismét zápor, zivatar zavarhatja meg egy érkező hidegfront előterében, elsősorban a Dunántúlon és északon. Estétől északnyugaton fordul a szélirány, és egyre többfelé felerősödik a szél. Kora reggel 12-18 fok várható. Napközben 27 és 35 fok között alakulnak a maximumok, a Dél-Alföldön lesz a legmelegebb.
Szombatra néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. A keleti országrészben növekszik meg erősebben a felhőzet, melyből elszórtan zápor, zivatar alakulhat ki. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél Délután 24-32 fokot mérhetünk.
Vasárnapra mérséklődik a szél, és.sokat fog sütni a nap. Egy-egy zápor, zivatar legfeljebb északkeleten alakulhat ki. Nyáriasan meleg időre van kilátás 26 és 32 fok közötti maximumokkal. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik fölénk nyugat felől, így szűrt napsütésben lesz részünk. Csapadék azonban nem valószínű. Mérsékelt lesz a délire, délnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
