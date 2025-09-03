Az őszi ültetés sokak számára még mindig kevésbé ismert lehetőség, pedig rengeteg friss zöldséggel ajándékozhat meg bennünket.
Nincs vége a balatoni szezonnak: ezzel a különleges fesztivállal most a reformkorba repítenek
Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed! Izgalmas időutazásra invitálnak minden kedves érdeklődőt Balatonfüreden a Romantikus Reformkor programjai. A háromnapos rendezvény leglátványosabb programjának ezúttal is a Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének hintós felvonulása ígérkezik.
Szeptember 19–21. között ismét a reformkor varázsa járja át Balatonfüredet! A XIX. Romantikus Reformkor Fesztivál három napja alatt a látogatók korabeli miliőben sétálhatnak a Tagore sétányon, ahol népi és iparművészeti vásár, borbemutatók, gasztronómiai kitelepülők és kulturális programok várják őket.
A fesztivál kétségkívül leglátványosabb attrakciója a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának felvonulása, díszes fogatokkal, huszárokkal és zenészekkel. A menet a Szent István térről indul, és egészen a Balaton partig tart – bárki csatlakozhat hozzá, a szervezők ruhakölcsönzést is biztosítanak a résztvevőknek.
A programkavalkádban minden korosztály talál magának érdekességeket, lesz könyvbemutató, helytörténeti vetélkedő, történelmi musical, operettgála, solymász-bemutató, sőt, még korhű teniszbemutatót is tartalnak. Emellett a hagyományőrzők táncos és zenés előadásai, valamint Hampel Katalin Magyar Örökség-díjas divattervező bemutatója teszi teljessé a reformkori hangulatot.
A gyerekek sem maradnak program nélkül: népi játszótér, homokkép-festés és bábszínház várja őket. Aki pedig szeretne teljesen belemerülni a kor hangulatába, az a fesztivál ideje alatt reformkori ruhát is kölcsönözhet, és csatlakozhat a felvonuláshoz vagy a bálokhoz.
Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.
Szeged belvárosában, a Szent István téren hamarosan lezárulhat egy korszak: eladóvá vált a város egyik utolsó különleges kézműves kalapos boltja.
Az ország egyik legszebb panorámáját kínáló galyatetői kilátó mostantól Thuróczy Lajos nevét viseli. A hazai természetjárás legendás alakjára, az Országos Kéktúra egyik megálmodójára születésének 100....
Különleges videót tett közzé a minap a Bükki Nemzeti Park: pillants be te is az idén született kis farkaskölykök mindennapjaiba!
Meglepő látvány fogadta a siófokiakat a hétvégén: daruval kezdték bontani a Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját, a fordított házat.
Egy kormányrendelet papíron a Balaton közhasználatát bővíti, de Csopakon éppen az ellenkezőjét érzik: az egyik utolsó, 55 éve nyitva álló parti sétány kikerült a közhasználatból....
Egy korábban ártalmatlan őshonos rovar, a déli fényes bodobács okoz egyre nagyobb károkat a hazai mezőgazdaságban.
A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát.
