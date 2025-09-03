2025. szeptember 3. szerda Hilda
21 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal kaukázusi nő sárga szoknyában szórakozik a nyári zenei fesztiválon
HelloVidék

Nincs vége a balatoni szezonnak: ezzel a különleges fesztivállal most a reformkorba repítenek

HelloVidék
2025. szeptember 3. 18:15

Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed! Izgalmas időutazásra invitálnak minden kedves érdeklődőt Balatonfüreden a Romantikus Reformkor programjai. A háromnapos  rendezvény leglátványosabb programjának ezúttal is a Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének hintós felvonulása ígérkezik.

Szeptember 19–21. között ismét a reformkor varázsa járja át Balatonfüredet! A XIX. Romantikus Reformkor Fesztivál három napja alatt a látogatók korabeli miliőben sétálhatnak a Tagore sétányon, ahol népi és iparművészeti vásár, borbemutatók, gasztronómiai kitelepülők és kulturális programok várják őket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fesztivál kétségkívül leglátványosabb attrakciója a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának felvonulása, díszes fogatokkal, huszárokkal és zenészekkel. A menet a Szent István térről indul, és egészen a Balaton partig tart – bárki csatlakozhat hozzá, a szervezők ruhakölcsönzést is biztosítanak a résztvevőknek.

A programkavalkádban minden korosztály talál magának érdekességeket, lesz könyvbemutató, helytörténeti vetélkedő, történelmi musical, operettgála, solymász-bemutató, sőt, még korhű teniszbemutatót is tartalnak. Emellett a hagyományőrzők táncos és zenés előadásai, valamint Hampel Katalin Magyar Örökség-díjas divattervező bemutatója teszi teljessé a reformkori hangulatot.

A gyerekek sem maradnak program nélkül: népi játszótér, homokkép-festés és bábszínház várja őket. Aki pedig szeretne teljesen belemerülni a kor hangulatába, az a fesztivál ideje alatt reformkori ruhát is kölcsönözhet, és csatlakozhat a felvonuláshoz vagy a bálokhoz.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Balaton #szeptember #hellovidék #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:03
17:45
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
3 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
4
3 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
5
2 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 18:03
Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 17:16
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 18:36
Rejtély a napraforgó körül: elképesztő, mi derült ki a növényről