Nincs vége a balatoni szezonnak: ezzel a különleges fesztivállal most a reformkorba repítenek

Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed! Izgalmas időutazásra invitálnak minden kedves érdeklődőt Balatonfüreden a Romantikus Reformkor programjai. A háromnapos rendezvény leglátványosabb programjának ezúttal is a Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének hintós felvonulása ígérkezik.

Szeptember 19–21. között ismét a reformkor varázsa járja át Balatonfüredet! A XIX. Romantikus Reformkor Fesztivál három napja alatt a látogatók korabeli miliőben sétálhatnak a Tagore sétányon, ahol népi és iparművészeti vásár, borbemutatók, gasztronómiai kitelepülők és kulturális programok várják őket.

A fesztivál kétségkívül leglátványosabb attrakciója a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának felvonulása, díszes fogatokkal, huszárokkal és zenészekkel. A menet a Szent István térről indul, és egészen a Balaton partig tart – bárki csatlakozhat hozzá, a szervezők ruhakölcsönzést is biztosítanak a résztvevőknek.

A programkavalkádban minden korosztály talál magának érdekességeket, lesz könyvbemutató, helytörténeti vetélkedő, történelmi musical, operettgála, solymász-bemutató, sőt, még korhű teniszbemutatót is tartalnak. Emellett a hagyományőrzők táncos és zenés előadásai, valamint Hampel Katalin Magyar Örökség-díjas divattervező bemutatója teszi teljessé a reformkori hangulatot.

A gyerekek sem maradnak program nélkül: népi játszótér, homokkép-festés és bábszínház várja őket. Aki pedig szeretne teljesen belemerülni a kor hangulatába, az a fesztivál ideje alatt reformkori ruhát is kölcsönözhet, és csatlakozhat a felvonuláshoz vagy a bálokhoz.