Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendet ér el.
Vérfürdő Csömörön: megvadult pitbull támadt fiatal sportolóra és kiskutyájára
Augusztus 22-én este Csömörön egy amerikai pitbull terrier támadt meg egy fiatal sportolót és annak kiskutyáját. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a kutyát pedig állatkórházban ápolják, írja a Csömöri Hírek.
Augusztus 22-én, az esti órákban Csömörön egy amerikai pitbull terrier, akit póráz és szájkosár nélkül sétáltattak, rátámadt egy fiatal férfira és annak kiskutyájára a Majorszegi-ligetben. Szemtanúk szerint a gazda képtelen volt megfékezni az agresszív állatot.
A 20 éves, válogatott sportolót a kutya többször megharapta a száján, arcán, fején és kezén, súlyos vérzést okozva. A helyszínre érkező mentők sokkos állapotban szállították kórházba, állapotáról egyelőre nincs további hír. A kiskutyát hajnalban találták meg, állapota szintén válságos, a farkát amputálni kellett.
A környékbeliek beszámolói szerint az állat korábban is okozott sérüléseket, ám azokat az eseteket nem jelentették hivatalosan. A mostani támadás áldozata és a kutya gazdája egyaránt a Csömörrel határos utcákban élnek.
A rendőrségi eljárás megkezdődött, de a sértett családja arról számolt be, hogy a tanúkihallgatások kezdetben halasztást szenvedtek más ügyek miatt. Az ügy várhatóan a kormányhivatalhoz kerül át.
A helyiek abban bíznak, hogy a hivatalos eljárás nyomán végre komoly következményekkel kell számolniuk azoknak a kutyatartóknak, akik veszélyeztetik mások életét és testi épségét.
