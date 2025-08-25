Vérfürdő Csömörön: megvadult pitbull támadt fiatal sportolóra és kiskutyájára

Augusztus 22-én este Csömörön egy amerikai pitbull terrier támadt meg egy fiatal sportolót és annak kiskutyáját. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a kutyát pedig állatkórházban ápolják, írja a Csömöri Hírek.

Augusztus 22-én, az esti órákban Csömörön egy amerikai pitbull terrier, akit póráz és szájkosár nélkül sétáltattak, rátámadt egy fiatal férfira és annak kiskutyájára a Majorszegi-ligetben. Szemtanúk szerint a gazda képtelen volt megfékezni az agresszív állatot.

A 20 éves, válogatott sportolót a kutya többször megharapta a száján, arcán, fején és kezén, súlyos vérzést okozva. A helyszínre érkező mentők sokkos állapotban szállították kórházba, állapotáról egyelőre nincs további hír. A kiskutyát hajnalban találták meg, állapota szintén válságos, a farkát amputálni kellett.

EZ IS ÉRDEKELHET A hazai állatorvos állítja: vérengző fenevad lehet egy francia bulldog is, nem kell ahhoz XL-es méret Miért támad egy kutya az emberre, melyik fajták a „legharapósabbak”? Tényleg vérengző fenevadak az amerikai bullyk? Mi a magyarországi helyzet velük? - Dr. Varjú Gábor állatorvost kérdeztük a tényekről.

A környékbeliek beszámolói szerint az állat korábban is okozott sérüléseket, ám azokat az eseteket nem jelentették hivatalosan. A mostani támadás áldozata és a kutya gazdája egyaránt a Csömörrel határos utcákban élnek.

A rendőrségi eljárás megkezdődött, de a sértett családja arról számolt be, hogy a tanúkihallgatások kezdetben halasztást szenvedtek más ügyek miatt. Az ügy várhatóan a kormányhivatalhoz kerül át.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyiek abban bíznak, hogy a hivatalos eljárás nyomán végre komoly következményekkel kell számolniuk azoknak a kutyatartóknak, akik veszélyeztetik mások életét és testi épségét.