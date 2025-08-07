2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 7.)
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 7.)

2025. augusztus 7. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 7.

Névnap

Ibolya

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 398.04 Ft
CHF: 423.42 Ft
GBP: 455.85 Ft
USD: 341.04 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 6.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 3, 7, 12, 17, 19, 21

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 84 db
5-ös találat: 3000 db
4-es találat: 41416 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 28860 Ft
MOL: 3008 Ft
RICHTER: 10230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.08: Felhőtlen vagy derült, száraz időnk lesz. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a vízparti, belvárosi részeken enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

2025.08.09: Túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 30, 36 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán gyenge hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.08.06)

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
