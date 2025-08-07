A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 7.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 7.
Névnap
Ibolya
Friss hírek
- Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
- Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
- Orvosi rendelőkben portyáznak a kiberbűnözők: nyomtalanul fosztják ki a magyar betegeket
- Rengeteg magyar tanulná ki ezt a sztárszakmát: rommá kereshetik magukat, ha megvan a papír?
- Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
- A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten
Deviza árfolyam
EUR: 398.04 Ft
CHF: 423.42 Ft
GBP: 455.85 Ft
USD: 341.04 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 6.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 3, 7, 12, 17, 19, 21
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 84 db
5-ös találat: 3000 db
4-es találat: 41416 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 28860 Ft
MOL: 3008 Ft
RICHTER: 10230 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.08: Felhőtlen vagy derült, száraz időnk lesz. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a vízparti, belvárosi részeken enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
2025.08.09: Túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 30, 36 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szerdán gyenge hideg fronthatás érvényesül. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.08.06)
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
Elindult az M1-es metró teljes megújulásának előkészítése – több megállóval is bővül a vonal.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben.
A kormány több mint 1,5 milliárd forintos azonnali forrást biztosít a Balaton vízminőségének javítására.
A 2025-ös Sziget Fesztivál hetében látványosan több lengyel, cseh és dán fiatal érkezik Budapestre, mint tavaly.
Ma, augusztus 5-én nemzeti ünnepet tartanak Horvátországban, ami nemcsak történelmi jelentőségű, hanem a nyaralók mindennapjait is befolyásolja.
A Booking.com magyarországi működése körül súlyos jogi és adózási aggályok merültek fel.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
