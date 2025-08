Hatalmas építkezésre készülnek: így alakul át Budapest egyik legfontosabb metróvonala

Megkezdődött a budapesti M1-es metróvonal – közismertebb nevén a kisföldalatti – régóta tervezett felújításának és meghosszabbításának előkészítése. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint már alá is írták a kivitelezést megalapozó dokumentáció elkészítéséről szóló szerződést.

A projekt célja kettős: egyrészt teljeskörűen megújul a világ egyik legrégebbi földalatti vasútja, másrészt meghosszabbítják a vonalat mindkét irányban – a Vörösmarty tértől a Vigadó térig, a Mexikói úttól pedig egészen a Kassai térig - számolt be róla a Magyar Építők.

A nyertes kivitelező feladata lesz:

a teljes vonal rekonstrukciójának megtervezése,

új alagútszakaszok és állomások megtervezése,

valamint az engedélyeztetési és tenderdokumentációk elkészítése.

A munka keretében várhatóan 6 új megállót is kialakítanak, emellett a meglévő állomások akadálymentesítése és korszerűsítése is megtörténik. A hosszabbítás után az M1-es metró új végállomása a Kassai tér lesz, a belváros felé pedig elérhetővé válik a Vigadó tér, ami közvetlen kapcsolatot jelent majd a 2-es villamossal és a dunai hajójáratokkal is.

Mikorra valósulhat meg?

A most induló előkészítési fázis várhatóan 2027-re fejeződik be. Ezután indulhat a kivitelezés, ami több évig is eltarthat – vagyis legkorábban az évtized végére újulhat meg teljes egészében az M1-es vonal.

A beruházás nemcsak műszakilag, hanem városképi és közlekedési szempontból is kiemelten fontos. A projekt révén Budapest egyik legforgalmasabb tömegközlekedési tengelye válhat korszerűbbé, gyorsabbá és környezetbarátabbá.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA