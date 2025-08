Vihar és jégeső mossa el a hétvégi jó időt: kiadták a figyelmeztetést is!

Szombaton országszerte változékony időjárásra kell számítani: bár délelőtt még többnyire nyugodt marad a légkör, délutántól egyre nagyobb területen alakulhatnak ki zivatarok. A HungaroMet előrejelzése szerint hevesebb viharok is érkezhetnek, intenzív esőzéssel, viharos széllel és jégesővel, különösen az ország nyugati és északnyugati részein. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul, estére viszont jelentősen visszahűlhet a levegő.

Szombaton változékony időjárásra kell készülni országszerte, közölte honlapján a HungaroMet. Kora reggel északon még előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar, de délig többnyire nyugodt marad az idő. A délutáni és esti órákban viszont egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok.

Az Északi-középhegység térségében, valamint nyugat és délnyugat felől is növekszik a zivatarok kialakulásának esélye. Ezek helyenként rendszerbe is szerveződhetnek, és akár hevesebbé is válhatnak. A keleti és délkeleti országrészekben viszont estig még alacsony a csapadék valószínűsége.

A zivatarokat kísérheti intenzív esőzés (15–25 mm), viharos széllökés (65–75 km/h) és kisebb jég (1–2 cm). Az ország nyugati, északnyugati területein akár felhőszakadás is előfordulhat (25–30 mm felett), erősen viharos széllel (80–90 km/h) és nagyobb méretű jéggel (2–3 cm).

A zivatarhajlam a késő esti és éjszakai órákban is megmarad.

Napközben az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órás napsütés is várható. A Tiszántúlon és a délkeleti megyékben kevesebb felhő zavarhatja a napot. Délelőtt csupán elszórtan lehet kisebb zápor, de délutántól egyre többfelé kell számítani csapadékra.

A déli szél több helyen megélénkül, zivatarok közelében viharossá is fokozódhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 29 és 34 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és az északi határ mentén ennél néhány fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl a levegő. Délkeleten a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt