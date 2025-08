Ennyit az idei nyárról! Augusztusban már nem lesz igazi strandidő

Hiába reménykednek a nyaralók, hogy augusztusban végre felmelegszik a Balaton, az előrejelzések szerint a tó vize továbbra is hűvös marad. A vendéglátósok már most panaszkodnak, a fürdőzők pedig csalódottak – a nyár utolsó hónapjában sem várható igazi strandidő.

Ahhoz képest, hogy a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói szerint a Balaton vízhőmérséklete az elmúlt évtizedekben látványosan emelkedett – átlagosan 1,7 °C-kal melegebb, mint 2000-ben –, az idei nyár eddig csalódást okozott. A tó jelenleg csak 20–22 fokos, ami sokaknak már a „nem fürdök bele” kategória.

Pedig a kutatások szerint a Balaton vize az elmúlt 30 évben háromszor olyan gyorsan melegedett, mint az azt megelőző 120 évben. A vízben fellépő hőhullámok gyakoribbá és intenzívebbé váltak, mégis idén nyáron a vendéglátósok arról számolnak be, hogy a hűvös víz miatt kevesebb a vendég, és a strandok sem telnek meg úgy, mint korábban.

Az augusztus sem ígér sokkal jobb kilátásokat: a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a kánikula nem tart sokáig, így a víz gyorsan visszahűl. A Balaton-átúszást már másodszor kellett elhalasztani a nem megfelelő körülmények miatt – ez is jól mutatja, mennyire nem jött be idén a nyári forgatókönyv.

Ha valaki most indul nyaralni a Balatonra, érdemes nemcsak naptejet, hanem egy pulóvert is becsomagolni. A nyár utolsó hónapja inkább emlékeztet kora őszre, mint igazi strandidőre - számolt be a Kisalföld.